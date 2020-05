​'Xẻ thịt' đất quốc phòng dưới chân núi Nhọn

Sáng 3.5, lực lượng chức năng TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa 6 xe ben khai thác đất trái phép ở chân núi Nhọn về trụ sở UBND xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ) để phục vụ điều tra hành vi khai thác khoáng sản trái phép . Tại hiện trường còn có 2 xe cuốc đất, do khó khăn trong việc đưa phương tiện vi phạm về phục vụ điều tra nên lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phải lập biên bản, giao cho chủ tài sản quản lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên cùng ngày, một lãnh đạo UBND TX.Phú Mỹ cho biết chiều 2.5 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu phải kiểm tra, xử lý vụ khai thác đất trái phép ở chân núi Nhọn sau khi nhận được tin báo của người dân. Từ chiều tối 2.5, UBND TX.Phú Mỹ chỉ đạo lực lượng công an ém quân để bắt quả tang. Hơn 22 giờ ngày 2.5, một phó chủ tịch UBND thị xã dẫn đầu, trực tiếp chỉ đạo lực lượng bắt giữ các phương tiện khai thác, vận chuyển đất trái phép tại đây.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe ben chở tổng cộng gần 40 mđất ra ngoài liền bị công an yêu cầu dừng xe. Cách đó khoảng 70 m có 2 xe cuốc đang xúc đất đưa lên các xe ben khác. Khi phát hiện lực lượng công an, các lái xe này tắt máy rời khỏi hiện trường. Cùng lúc, nhiều xe ben khác sau khi đi đổ đất đã quay lại hiện trường để tiếp tục lấy đất, nhưng phát hiện có lực lượng công an liền quay đầu tháo chạy.