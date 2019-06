Xem xét xét xử công khai bị can Nguyễn Hữu Linh

ẢNH: ĐỘC LẬP Ông Nguyễn Hữu Linh đến trụ sở TAND Q.4 để nhận các quyệt định triệu tập liên quan vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Bị can Linh bị Viện KSND Q.4 truy tố theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Cháu bé không đồng ý, bực bội vì bị người không quen biết ôm hôn

Theo hồ sơ vụ án, chiều 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) nhận được thông tin trên mạng xã hội đăng tải clip mô tả sự việc một người đàn ông ôm hôn một bé gái trong thang máy.

Đến 21 giờ ngày 2.4, Công an P.1 (Q.4) nhận được đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Bích Thư (trưởng ban quản lý chung cư Galaxy, đường Nguyễn Khoái, P.1) về trường hợp người đàn ông ôm hôn một cháu gái trong thang máy tại chung cư tại thời điểm khoảng 21 giờ 10 phút ngày 1.4.

Theo đó, quá trình điều tra, xác định khoảng 21 giờ 30 ngày 1.4, khi cháu N.K.C (8 tuổi) đi mua đồ dùm mẹ từ tầng trệt tòa nhà đi lên, vào thang máy thì gặp ông Linh cũng bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh đã có những hành vi sàm sỡ cháu bé như ôm từ phía trước mặt, khi ôm tay trái người đàn ông vịn vào bụng, tay phải choàng qua phần đầu, vai và dùng miệng hôn vào má của cháu. Khi cháu C. đứng gần cửa thang máy thì người đàn ông trên tiếp tục dùng tay phải ôm từ phía sau kéo ngực cháu bé để phần lưng cháu dựa vào trước người của ông Linh.

Khi thang máy mở cửa thì người đàn ông buông ra và cháu bé bỏ chạy về nhà, kể cho ba mẹ biết sự việc. Thời điểm đó, cháu C. không đồng ý và rất bực bội vì không quen biết người đàn ông trên mà bị ôm hôn.

Nguyễn Hữu Linh từng khai tên giả vì sợ lộ thân phận

Sau khi nghe cháu bé kể sự việc, cha cháu bé đã yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất camera, xác minh sự việc. Đến ngày 2.4, cha mẹ cháu bé và ban quản lý chung cư đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh.

Lúc này, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong đoạn clip video (lan truyền trên mạng xã hội như đã đề cập - PV) và xác định hành vi của mình là sai. Tuy nhiên, ông Linh khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng (CMND số 2003347, cấp tháng 10.2007 tại Công an tỉnh Quảng Nam).

Qua làm việc, cha mẹ cháu bé đồng ý bỏ qua sự việc. Chiều 2.4, Nguyễn Hữu Linh bay về lại Đà Nẵng.

Khi clip quay cảnh ông Linh sàm sỡ bé gái phát tán ngày càng mạnh trên mạng xã hội, ngày 3.4, Nguyễn Hữu Linh đến Công an Q.4 trình diện. Ông Linh khai từ Đà Nẵng vào TP.HCM trong ngày 1.4 để giải quyết công việc, và nghỉ tại căn hộ của con trai tại chung cư Galaxy. Chiều 1.4, ông có đi nhậu trở về căn hộ, khi vào thang máy, Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm hôn cháu bé.

Cụ thể, Linh tiến lại nơi cháu C. đứng, dùng tay phải vịn lên má trái, tay trái Linh cầm điện thoại và hôn bằng mũi lên má phải cháu C. rồi buông ra.

Sau đó, Linh tiếp tục lại dùng tay phải ôm choàng ra sau lưng, đặt tay lên vai trái cháu C. nhưng cháu bé dùng tay phải che mặt lại nên Linh hôn lên trán cháu bé. Đúng lúc này, Linh có điện thoại gọi đến nên bị can chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải bồi buông cháu C. ra , nghe điện thoại.

Sau đó Linh tiếp tục dùng tay phải ôm choàng từ phía sau vòng ra trước thân người cháu C., đặt tay lên vai trái cháu bé kéo về sau, phần lưng cháu chạm vào thân trước của Linh. Lúc này thang máy mở nên Nguyễn Hữu Linh buông ra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Linh cũng khai nhận do có uống rượu bia nên đã có những hành vi nêu trên.

Theo các cơ quan tố tụng tại Q.4, hành vi của bị can Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Đồng thời, bản thân bị can là người từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến Cơ quan tư pháp nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Hữu Linh: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.