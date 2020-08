Xét nghiệm Covid-19 cho đại diện mỗi hộ dân ở Đà Nẵng

Tối 29.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ban, ngành của TP, UBND các quận, huyện căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế để đánh giá chung về phòng, chống dịch trong thời gian qua.

Ông Chinh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch, lập danh sách, sớm tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm (XN) đối với mỗi cá nhân đại diện cho từng hộ gia đình trên địa bàn TP (trừ những người đã XN).

Ngày 29.8, ngành chức năng đã lấy mẫu 74 người tiếp xúc gần tại nhà BN, bao gồm ban nhân dân thôn, người tẩm liệm, họ hàng, anh em và những người dự đám tang; xác định F1 ở các địa phương khác và lấy mẫu XN 20 người... Đà Nẵng khuyến cáo người nhà BN và những người phục vụ điều trị liên quan đến BN 1040 hạn chế tiếp xúc người thân, bạn bè... trong khi chờ đợi có kết quả XN.

Về XN người nước ngoài, Đà Nẵng đã lấy mẫu 5.713 người, đã có kết quả 5.399 mẫu âm tính, chưa có kết quả 314 mẫu.

Cùng ngày, ghi nhận thêm 2 ca tử vong là BN 996 và 957. BN 996 (nam, 28 tuổi) địa chỉ tại Quảng Nam, được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên BN bạch cầu cấp suy tủy. BN 957 (nữ, 67 tuổi) địa chỉ tại Đà Nẵng, chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do Covid-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên BN suy thận mạn tính . Trong số 1.040 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch, có 677 ca đã được điều trị khỏi, 32 ca tử vong.