Tổng hợp Covid-19 ngày 29.8: Thêm 2 ca mắc mới, 2 bệnh nhân tử vong

Để phi tang, sau khi hạ sát hàng loạt cây thông, “lâm tặc” đã cắt ra thành từng lóng ngắn rồi đào hố chôn giấu. Vụ việc hạ sát rừng thông xảy ra tại tiểu khu 443, thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, lâm phần do Công ty TNHH An Phú Nông quản lý.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Chung, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật của nhà nước.