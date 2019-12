Xét xử cựu Bí thư TX.Bến Cát: Vì sao luật sư đề nghị đưa tài liệu của FBI vào hồ sơ vụ án?

Các bị cáo Lê Hoài Linh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Bến Cát; Nguyễn Thành Luân, nguyên cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Bến Cát; Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó chủ tịch UBND xã An Tây (TX.Bến Cát); Đặng Văn Thọ, nguyên cán bộ địa chính UBND xã An Tây bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cũng như 2 phiên tòa sơ thẩm trước đó bị tạm hoãn, lần này các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng Khanh tiếp tục kiến nghị HĐXX phải đưa tài liệu ủy thác tư pháp (lời khai của bà Nguyễn Hiệp Hảo, con gái bà Hồ Thị Hiệp - đã chết năm 2016, hiện đang định cư ở Mỹ) do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chuyển về, vào trong hồ sơ vụ án.