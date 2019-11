Xét xử cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh cùng các đồng phạm

Bị cáo Nguyễn Quang Lộc Ảnh: Đỗ Trường

Các bị cáo: Lê Hoài Linh (37 tuổi, ngụ Bình Dương, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TX.Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ Bình Dương, cán bộ VPĐKĐĐ TX.Bến Cát), Nguyễn Minh Tâm (42 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên Phó chủ tịch UBND xã An Tây, TX.Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, ngụ Bình Dương, cán bộ địa chính xã An Tây) cùng bị truy tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Bị cáo Nguyễn Huy Hùng Ảnh: Đỗ Trường

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2015, Nguyễn Huy Hùng đã chỉ đạo Nguyễn Quang Lộc trực tiếp xử lý tài sản thế chấp của Công ty Gỗ An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp (cùng có trụ sở tại xã An Tây, TX.Bến Cát) để thu hồi nợ cho chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.

Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã câu kết với Nguyễn Hồng Khanh (thời điểm đó là Phó Chủ tịch, sau là Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, Bí thư TX.Bến Cát), xử lý tài sản thế chấp trái với quy định về trình tự, thủ tục , thẩm quyền thực hiện giao dịch tài sản đảm bảo.

Toàn cảnh phiên tòa Ảnh: Đỗ Trường

Cụ thể, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã làm trái các quy định để cho Nguyễn Hồng Khanh mua lại toàn bộ tài sản thế chấp của Công ty Gỗ An Tây, Gỗ Mỹ Hiệp gồm 181.905m2 đất và 54 máy móc, thiết bị có tổng trị giá trên 45,7 tỉ đồng nhưng chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn chỉ thu được trên 10,3 tỉ đồng (trên tổng số nợ trên 96,8 tỉ đồng), gây thất thoát cho nhà nước số tiền trên 35,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1.689 m2 đất trị giá trên 748 triệu đồng cho Nguyễn Hồng Khanh và ông Nguyễn Trung Kiên (giám đốc công ty TNHH cơ khí xây dựng Thiên Phát Lộc) quản lý, sử dụng.

Đối với các bị cáo Lê Hoài Linh, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Minh Tâm, Đặng Văn Thọ, mặc dù biết hồ sơ xin cấp sổ đất diện tích trên 1.749 m2 (trong đó có diện tích khoảng 60 m2 là đất chồng lấn) do ông Nguyễn Trung Kiên kê khai không đúng nguồn gốc đất (trong đó có diện tích trên 844 m2 là đất của Công ty Gỗ Mỹ Hiệp đang thế chấp ngân hàng), nhưng vẫn ký xác nhận và được UBND TX.Bến Cát cấp sổ đất cho ông Nguyễn Trung Kiên. Hành vi này của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 577,6 triệu đồng.

Bị cáo Lê Hoài Linh Ảnh: Đỗ Trường

Quá trình dẫn đến sai phạm

Theo cáo trạng, từ năm 1997, bà Hồ Thị Hiệp (đã chết 2016) cùng con gái là Nguyễn Hiệp Hảo (43 tuổi) mua đất của nhiều hộ dân với tổng diện tích 235.078 m2 đất tại xã An Tây (TX.Bến Cát) để mở Công ty TNHH SXTM An Tây và Công ty TNHH sản xuất chế biến Gỗ Mỹ Hiệp.

2 đất vay trên 72 tỉ đồng của BIDV Tây Sài Gòn. Năm 2008, Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đưa vào danh sách Từ năm 2005 - 2008, bà Hiệp thế chấp 235.078 mđất vay trên 72 tỉ đồng của BIDV Tây Sài Gòn. Năm 2008, Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đưa vào danh sách nợ xấu.

Tháng 12.2011, BIDV Tây Sài Gòn xử lý thế chấp tài sản để thu hồi tổng số nợ của 2 công ty là trên 108 tỉ đồng. Để xử lý tài sản thế chấp là 235.078 m2 đất, Nguyễn Huy Hùng trực tiếp chỉ đạo, quyết định và trình tự thủ tục hồ sơ liên quan do Lộc thực hiện bán cho ông Nguyễn Hồng Khanh (5 lần, do vợ và em ruột ông Khanh đứng tên) tổng diện tích 181.905 m2 đất. Bán đấu giá 20.000 m2 cho Công ty TNHH cơ khí xây dựng Thiên Lộc Phát (có địa chỉ tại TX.Dĩ An, Bình Dương) do ông Nguyễn Trung Kiên làm giám đốc. Còn lại 1.689 m2 (trong tổng diện tích 235.078 m2) một phần vẫn thuộc tài sản thế chấp của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Năm 2016, ông Khanh xin hợp thửa toàn bộ diện tích 181.905 m2, sau khi đo vẽ Nguyễn Thành Luân (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát ) đã phát hiện dư ra 1.749 m2 từ phần đất của ông Khanh và ông Kiên đã mua.

Sau đó, ông Khanh thỏa thuận với Luân đồng ý cho ông Kiên toàn bộ diện tích dư ra này. Để hợp thức hoá diện tích 1.749 m2 đất cho ông Kiên, Luân đã chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Minh Tâm (nguyên Phó chủ tịch UBND xã An Tây) và Đặng Văn Thọ (nguyên cán bộ địa chính xã An Tây) xác nhận, sau đó chuyển Lê Hoài Linh (nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát) ký xác nhận đủ điều kiện và đến năm 2018, UBND TX.Bến Cát đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Kiên.

Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Khanh và các đồng phạm dự kiến kéo dài trong 4 ngày từ ngày 4 - 7.11. Tại phiên xét xử ngày 4.11, các luật sư đã đề nghị hoãn phiên toà để triệu tập công chứng viên và thảm định giá để làm rõ giá trị thiệt hại của vụ án. Tuy nhiên, sau khi hội ý HĐXX đã quyết định vẫn tiến hành xét xử vụ án theo kế hoạch.