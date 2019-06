Xét xử vụ cướp tiền tỉ tại trạm thu phí Dầu Giây ngày mùng 3 Tết

Sáng 27.6, tại UBND xã Xuân Thạnh (H.Thống Nhất, Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động, xét xử hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng về tội cướp tài sản. Vào ngày 7.2 (tức mùng 3 Tết nguyên đán 2019), Nam và Tuấn Anh liều lĩnh xông vào trạm thu phí Dầu Giây, thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cướp đi số tiền gần 2,2 tỉ đồng

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Nam và Tuấn Anh rủ nhau đi cướp tiền của trạm thu phí Dầu Giây để lấy tiền tiêu xài. Để chuẩn bị cho kế hoạch, cả hai mua một xe máy cũ, 1 súng bắn đạn bi, 1 bịch đạn bi, 2 con dao, 1 cây ba trắc, búa, tua vít, kìm... làm công cụ gây án.

Nam và Tuấn Anh thống nhất chọn thời điểm Tết để ra tay, do trước đây cả hai từng làm việc tại đây nên biết được khoảng thời gian này nhân viên mất cảnh giác.

Đúng như kế hoạch, sáng mùng 3 Tết (ngày 7.2.2019), từ hướng lô cao su, Nam cùng Tuấn Anh treo qua hàng rào đột nhập vào trạm thu phí, đi vào phòng kế toán, khống chế nhân viên và cướp số tiền gần 2,2 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Súng cùng các dụng cụ gây án khác, nam mang đốt để phi tang Ảnh: CTV Sau đó cả hai chia nhau ra, Tuấn Anh do bị đau chân nên tạm thời núp trong rừng cao su. Còn Nam sau khi tìm chỗ đốt quần áo, súng, đạn bi cùng các vật dụng khác để phi tang. Sau đó, Nam chạy vào Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai) gửi xe máy.

Tiếp đó, Nam đón xe lên TP.HCM gửi hai người quen giữ giùm tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, về Bà Rịa - Vũng Tàu gửi một người khác giữ 500 triệu đồng, rồi quay lại TP.HCM dùng số tiền cướp mua 10 lượng vàng (trị giá gần 400 triệu đồng).

Về phần Tuấn Anh, sau đó cũng bắt xe về TP.HCM và hẹn với Hoàng Nam gặp nhau ở ga Sài Gòn để đi trốn. Tại đây cả hai đã bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an bắt giữ vào lúc 23 giờ cùng ngày 7.2. Toàn bộ số tiền bị cướp, lực lượng công an đã thu giữ gần như toàn bộ và trao trả cho đường cao tốc.