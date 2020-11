Xích mích lúc đưa con đến trường, một phụ huynh bị đâm trọng thương

Ngày 3.11, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ ẩu đả giữa 2 phụ huynh tại Trường tiểu học Cao Xanh (P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) khiến 1 người bị thương nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng 3.11, tại khu vực cổng Trường tiểu học Cao Xanh xảy ra xô xát giữa anh Nguyễn Văn Q., phụ huynh học sinh của lớp 3A7; và anh Bùi Quốc H., phụ huynh học của lớp 3A3.

Đáng chú ý, trong lúc 2 bên ẩu đả, anh Bùi Quốc H. đã dùng dao nhíp đâm vào vùng đùi anh Nguyễn Văn Q. khiến nạn nhân mất nhiều máu, được bảo vệ nhà trường cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay say hi xảy ra vụ việc, anh Bùi Quốc H. đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đến trưa nay đã ra trình diện cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Hạ Long, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trong lúc đưa đón con đến trường bằng xe máy, 2 ông bố có va quệt nhẹ, rồi lời qua tiếng lại và tiếp tục dẫn đến xô xát.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Hạ Long cho biết, vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường do mâu thuẫn bột phát giữa 2 phụ huynh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Hạ Long đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường tiểu học Cao Xanh tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự bên ngoài cổng trường.

Cùng với đó, đại diện ngành giáo dục Hạ Long và Ban giám hiệu Trường tiểu học Cao Xanh đã đến thăm hỏi động viên phụ huynh bị thương.