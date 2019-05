Xin lỗi oan sai 'Nữ hoàng lục bình'

Sáng 28.5, tại Hợp tác xã (HTX) thủ công mỹ nghệ Ngọc Bích (ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), ông Nguyễn Hồng Phuông, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai đối với bà Huỳnh Ngọc Bích, Giám đốc HTX Ngọc Bích, do bị oan sai gần 10 năm qua. Bà Huỳnh Ngọc Bích được biết đến là " Nữ hoàng lục bình ".

Ông Phuông nói: "Chúng tôi thấy được đầy đủ những sai phạm và hậu quả do người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của mình gây ra cho bà Bích từ khi mang tư cách là người bị buộc tội đến nay là rất lớn, thiệt hại gây ra cho bà không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần. Việc xin lỗi, cải chính công khai hôm nay hoặc bồi thường thiệt hại trong thời gian tới cũng không thể bù đắp được những thiệt hại của bà trong thời gian qua".

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5.2010, bà Huỳnh Ngọc Bích bị Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng khởi tố bị can về hành vi “ tham ô tài sản ” do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng.