Xôn xao thông tin giết người bằng cách bỏ chất độc vào trà sữa ở Thái Bình

Ngày 28.12, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin vì mâu thuẫn tình ái, cô gái tên Lại Kiều Trang đã bỏ thuộc độc vào trà sữa và gửi cho chị họ đang công tác ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình để đầu độc

Thông tin lan truyền này cho biết, chị họ của Trang chưa kịp sử dụng cốc trà sữa do Trang gửi thì một đồng nghiệp là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa có độc và tử vong.

Tối 28.12, trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về cái chết của chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Trước đó, ngày 3.12, chị N.T.H tử vong bất thường tại nơi làm việc là Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Sau khi điều tra, Công an thành phố Thái Bình xác định Lại Kiều Trang có liên quan đến cái chết của chị H. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình chưa xác nhận về thông tin nạn nhân uống phải trà sữa có độc do Trang pha như mạng xã hội lan truyền.

Công an thành phố Thái Bình đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.