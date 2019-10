Thế giới 'ngầm' trên mạng xã hội

5 triệu đồng làm được gì ? Trong vụ nữ đại úy công an Lê Thị Hiền (cán bộ Đội CSGT trật tự Công an Q.Đống Đa, Hà Nội) có những lời lẽ xúc phạm nhân viên an ninh sân bay và nữ nhân viên của một hãng hàng không vào ngày 11.8, bà Hiền có tuyên bố: “Một ngày tôi phải chạy 5 triệu Facebook cho con này ế chồng...”... Thử tìm hiểu, với 5 triệu đồng có thể làm được gì, PV Thanh Niên đã gõ từ khóa “dịch vụ hack Facebook” trên công cụ tìm kiếm Google Search, ngay lập tức nhận được gần 2 triệu kết quả chỉ trong 0,56 giây. Với từ khóa “bóc phốt”, chúng tôi tìm được hàng loạt fanpage được tạo với quảng cáo giúp người dùng “tiếp cận mục tiêu” với nhiều loại hình thức, như: đăng tin giật gân, bài bóc phốt, hack tài khoản, chạy quảng cáo câu view câu like... với chi phí trên mỗi lượt hiển thị chỉ khoảng 30 - 50 đồng… Mới đây, trong một báo cáo về việc thực hiện tiêu chuẩn cộng đồng , Facebook thừa nhận gặp khó khăn trong việc quản lý những nội dung xấu điển hình như: đe dọa, xúc phạm tấn công cá nhân... Huyền Mai