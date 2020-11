Xông vào ngân hàng dọa nổ lựu đạn để cướp

Tối 26.11, lực lượng Công an TP.Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp tại Phòng giao dịch Hóa An của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai (nằm trên QL1K, P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).