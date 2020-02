Xử lý 4 người Trung Quốc tạm trú không khai báo tại Đà Nẵng

Vào khoảng 12 giờ 45 ngày 1.2, Đội An ninh Công an quận Thanh Khê cùng Công an phường Chính Gián kiểm tra nhà số 294/26 Điện Biên Phủ của ông Nguyễn Nam Nhật (36 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Lúc này tại nhà ông Nhật có 4 người Trung Quốc lưu trú từ 25.1 đến nay nhưng không có thông tin khai báo tạm trú. Chủ cơ sở, ông Nhật cũng chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh

Theo Công an quận Thanh Khê, năm 2019, lực lượng phát hiện, ngăn chặn hơn 150 trường hợp người nước ngoài hoạt động trái phép , trái mục đích nhập cảnh trên địa bàn quận.