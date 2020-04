Xử lý du khách lang thang người Colombia tự ý rời nơi lưu trú như thế nào?

Sẽ xử phạt hành vi hết hạn visa đối vơi du khách Colombia

Sáng 14.4, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang xin ý kiến của Bộ Công an về du khách người Colombia “tự ý rời nơi lưu trú” ở TP.Hội An (Quảng Nam).

“Bộ Công an đã có chỉ đạo chung đối với tất cả khách người nước ngoài mà lang thang, hết hạn visa thì sẽ đưa về cơ sở lưu trú người nước ngoài tại Hà Nội và TP.HCM. Riêng du khách mang quốc tịch Colombia có khả năng sẽ được đưa về cơ sở lưu trú tại Hà Nội”, thượng tá Long nói.

Theo thượng tá Long, anh Leyson Smith S.O (22 tuổi, quốc tịch Colombia) đến H.Đại Lộc (Quảng Nam) vào ngày 30.3, sau đó đến TX.Điện Bàn và ngày 1.4 đi bộ đến TP.Hội An.

Tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An thống nhất đưa anh O. đi cách ly tập trung tại phường Cửa Đại (TP.Hội An) cùng nhiều du khách khác, mục đích là để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi cách ly xong 14 ngày, không để người này đi lang thang, phía công an đã làm việc trực tiếp và mời về cơ sở lưu trú có thu phí tại khu Biệt thự Hoa Cỏ. Trong quá trình theo dõi, người này tự ý rời khỏi khu lưu trú và không hề xin phép.

"Để xử phạt đối với những trường hợp này thì chúng tôi đang phải xác minh thêm là khi người này xuất nhập cảnh vào Việt Nam thì được công ty, đơn vị nào bảo lãnh. Riêng hành vi hết hạn visa mà còn lưu trú tại Việt Nam thì sẽ phải xử phạt theo quy định”, thượng tá Long thông tin thêm.

Hai lần lấy mẫu đều âm tính với Covid-19

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay du khách Leyson Smith S.O nhập cảnh vào Việt Nam, đến TP.HCM tháng 9.2019. Khi dịch bệnh xảy ra, du khách này không tiếp xúc với nguồn lây bệnh dịch Covid-19 nào, không thuộc diện F1, F2 và không thuộc dạng phải cách ly.

“TP.Hội An đã đưa người này vào khu cách ly tập trung, trong thời gian cách ly 14 ngày đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng cho hay sau khi du khách này quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22.2, thành phố đã báo việc này với phía cơ quan chức năng xuất nhập cảnh. Đơn vị này cũng đã báo nhiều lần đến Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam.

“Hiện người này đang chờ Đại sứ quán tại Việt Nam đưa về nước. Người này không có tiền, nợ nần nhiều nên nghe nói đưa về nước thì sợ, rồi tự ý rời đi khỏi nơi cơ trú”, ông Sơn thông tin.

Như Thanh Niên đã thông tin, Leyson Smith S.O được xác định đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22.2. Sở Ngoại vụ Quảng Nam đang liên hệ với Colombia thì lúc 19 giờ ngày 11.4, anh O. tự ý rời khỏi nơi lưu trú mà không xin phép cơ quan chức năng.

Khoảng 0 giờ ngày 13.4, khi anh S.O. đi bộ trên tuyến Quốc lộ 1A đến khu vực dốc Sỏi (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam) thì bị lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phát hiện và đưa về lại nơi lưu trú để quản lý, theo dõi, chờ phía Colombia bảo hộ công dân.