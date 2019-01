Xử lý hàng loạt nghi phạm 'nam tiến' cho vay nặng lãi

Con vay, mẹ bị “khủng bố” Cùng ngày, Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) tạm giữ Nguyễn Văn Hoàn (30 tuổi, ngụ Quảng Bình; tạm trú nhà nghỉ HL thuộc P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh). Trước đó, Công an xã Thạnh Đức (H.Gò Dầu) nhận đơn tố cáo của bà H.T.D (61 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức) về việc con trai bà tên H.Q.H lấy cắp hộ khẩu và giấy CMND của bà đi vay 7 triệu đồng và bị buộc phải trả 9 triệu đồng. Anh H. trả được 3,6 triệu đồng thì mất khả năng chi trả. Lúc này, nhiều người lạ mặt liên tục đến nhà bà D. đập bể cửa kính, đánh đập bà, yêu cầu trả tiền Ngày 17.1, Công an xã Thạnh Đức phối hợp Công an H.Gò Dầu mời Nguyễn Văn Hoàn về trụ sở làm việc. Hoàn khai, đến sinh sống tại Tây Ninh được 4 tháng và cho những người cần tiền vay lấy lãi ở H.Gò Dầu. Tiền cho vay Hoàn lấy từ người tên H. của công ty tín dụng ở TP.HCM, sau đó mang đi cho vay với lãi suất 120%/tháng.