Con vay nặng lãi không trả được, mẹ bị giang hồ 'khủng bố'

Trước đó, Công an xã Thạnh Đức (H.Gò Dầu) nhận đơn tố cáo của bà H.T.D (61 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức) về việc con trai của bà tên H.Q.H. lấy cắp hộ khẩu và giấy CMND của bà đi vay 7 triệu đồng và buộc phải trả 9 triệu đồng.

“Tụi giang hồ kéo đến nhà nhiều lần đòi nợ nhưng tui không có tiền để trả nên chúng nó đập nhà, cửa kính bể hết. Lần gần đây nhất chúng nó vào đánh tui và còn nắm đầu, bóp cổ kêu trả tiền. Đánh xong, rồi nó lấy điện thoại bắt tui phải đứng cho tụi nó ghi âm, quay phim, đồng thời ép tui phải đem 5,4 triệu đồng trả nợ, không thì sẽ bị giết ”, bà D. trình bày

Quá hoảng sợ, bà D. làm đơn gửi đến công an nhờ giải quyết. Ngày 17.1, Công an xã Thạnh Đức phối hợp Công an H.Gò Dầu mời Nguyễn Văn Hoàn (30 tuổi, ngụ Quảng Bình, tạm trú nhà nghỉ HL, thuộc P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) về trụ sở làm việc.

Qua làm việc ban đầu, Hoàn cho biết đã đến sinh sống tại Tây Ninh được 4 tháng và cho những người cần tiền vay lấy lãi ở H.Gò Dầu.

Tiền cho vay Hoàn lấy từ người tên H. (ngụ ở TP.HCM) và cho vay với lãi suất 120%/tháng . Khi người cần vay tiền liên lạc qua số điện thoại, Hoàn hẹn đến xem nhà và số tiền vay. Nếu được vay tiền, Hoàn sẽ giữ giấy CMND cùng sổ hộ khẩu để... "làm tin".

Hiện vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ để xử lý.