Xử lý hình sự hành vi ngông cuồng mùa dịch

Tung tin “Đà Lạt có người tử vong vì Covid-19” để trả thù Chiều 10.4, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn, 27 tuổi, ngụ xã Đạ Ploa, H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) về hành vi “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo cơ quan chức năng, đến hôm nay tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Công an tỉnh Lâm Đồng xác định thủ phạm tung tin thất thiệt trên là Đinh Vĩnh Sơn. Bước đầu, Sơn thừa nhận hành vi của mình và khai nhận có mâu thuẫn với anh Hồ Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ P.7, TP.Đà Lạt) trong quá trình sử dụng mạng xã hội . Do đó đầu tháng 3.2020, Sơn lập tài khoản Facebook “Hồ Hoàng Duy” giả mạo tài khoản thật của anh Duy, lấy thông tin cá nhân của anh Duy chỉnh sửa các thông tin, đăng tải hình ảnh trên tài khoản giả mạo này sao cho trùng khớp với tài khoản thật nhằm mục đích “trả thù”. Lâm Viên Vào ngày 1.4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hồ Hoàng Duy” đăng tải nội dung: “Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4 giờ sáng nay...”.