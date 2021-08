Xử lý nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa: Đã ổn định trật tự

Trước đó, tối 10.8, Công an Q.Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ 9 đối tượng trong nhóm “cò” hỏa táng hoạt động ở khu vực Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (đường Tân Kỳ Tân Quý, Q.Bình Tân). Đến ngày 11.8, PV Thanh Niên cung cấp thêm một số hình ảnh, chứng cứ liên quan băng nhóm trên, thì ngay trong đêm, Công an Q.Bình Tân tiếp tục đưa 2 đối tượng về trụ sở để đấu tranh, phục vụ công tác điều tra.

Ngày 12.8, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM, cho biết hiện tình trạng “cò” hoạt động ở Bình Hưng Hòa đã không còn tái diễn. Trong ngày 12.8, đơn vị này phối hợp với Công an P.Bình Hưng Hòa, Công an Q.Bình Tân , cùng tổ chức lại việc xếp hàng chờ tài của các phương tiện ra vào Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. “Lực lượng của công an tuần tra liên tục, an ninh trật tự được giữ vững”, ông Nhựt nói. Trong khi đó, nhiều tài xế xe cấp cứu đang chờ tài ở Bình Hưng Hòa cho hay hiện tình trạng “cò” hỏa táng đã không còn, việc xếp hàng đã vào nền nếp, trật tự.