Xử nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá

Như Thanh Niên đã thông tin, vài ngày qua, sau khi công bố ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại TP.Đà Nẵng, giá khẩu trang y tế (KTYT) tăng vọt, loạn giá ở nhiều địa phương. Chiều 26.7, Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng cho hay đã tăng cường lực lượng giám sát các cửa hàng vật tư y tế, hiệu thuốc… để chống đầu cơ, găm giá, trục lợi. Sở Y tế Hải Phòng cũng đã có văn bản nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh dược phẩm tăng giá thuốc và KTYT. Còn tại Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế cho biết Sở sẽ liên hệ với một số nhà cung cấp khẩu trang để đề nghị cung ứng KTYT cho các nhà thuốc. Sở Y tế Nghệ An cũng sẽ phối hợp với quản lý thị trường và công an kiểm tra, kiểm soát giá bán và sẽ xử lý nghiêm nhà thuốc lợi dụng dịch để đẩy giá KTYT lên cao…