Xử phạt 3 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Trong đó, Công ty CP du lịch Hà Tây bị xử phạt 50 triệu đồng do không ghi rõ các chi phí người lao động (NLĐ) đóng trong hợp đồng ký với NLĐ theo quy định của pháp luật. Ngoài phạt tiền, công ty này còn bị phạt bổ sung đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động 2 tháng. Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng Bimixco bị phạt 15 triệu đồng do không báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa NLĐ VN đi làm việc ở nước ngoài. Công ty TNHH đào tạo và phát triển nhân lực Pitsco bị phạt 20 triệu đồng do không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho NLĐ sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.