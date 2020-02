Xử phạt nhiều người tung tin thất thiệt về vi rút Corona

Cũng vào chiều 31.1, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) phối hợp Sở TT-TT tỉnh Vĩnh Long mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (20 tuổi, quê H.Càng Long, Trà Vinh, đang làm việc tại H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Theo cơ quan công an, Tân là chủ tài khoản Facebook “Tân Vĩnh Trà”. Ngày 30.1, Tân đăng tải thông tin trên trang cá nhân với nội dung “Cái Răng Cần Thơ đã có ca nhiễm vi rút Corona đầu tiên”. Sau khi xác minh, Công an Q.Cái Răng mời Tân đến trụ sở làm việc. Tân thừa nhận thông tin trên do mình bịa đặt và đăng trên Facebook để vui chơi với bạn bè.