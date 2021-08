Xử phạt tài xế ô tô chở người từ TP.HCM về Nghệ An vượt chốt ở Bình Thuận

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận , lúc 20 giờ 30 ngày 5.8, xe ô tô biển số 51G-705.82 do tài xế Ngô Văn Trọng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) lái, chở 6 người từ TP.HCM ra Nghệ An.