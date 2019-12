Xúi giục người khác đóng giả 'ma giáo' mặt đen rồi chụp ảnh đăng facebook câu like

Hình ảnh cho thấy, "ma giáo mặt đen" đứng trước cổng Trường mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Việc này đã gây hoang mang dư luận.

Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Công an xã Hồng Lạc xác định người đăng thông tin là Đặng Như Chiến (19 tuổi ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Thanh Hà), chủ facebook Bin Bảnh.

Tại cơ quan công an, Đặng Như Chiến cho biết, sáng 5.12, Chiến xúi giục một nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi ở cùng xã) đóng giả làm 'ma giáo' mặt đen đứng trước cổng Trường mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh đăng lên facebook để câu like . Sau khi làm việc với công an, Đặng Như Chiến đã xóa hình ảnh trên.