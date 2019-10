Bạn trẻ “câu like” bằng những câu nói “trend” cực thú vị và hài hước

Có thời gian mở Facebook ra là trên new feed lại tràn ngập câu status sau đó trở thành trend "Ở đâu còn lâu mới nói", kèm theo đó là hình ảnh chủ nhân đang vi vu ở một khung cảnh nào đó rất đẹp, lãng mạn hoặc trông có vẻ xa xôi. Hay câu "Các bạn cười nhưng chắc gì đã khổ. Còn tôi cười nhưng lệ đổ trong tim" đi cùng hình ảnh cười toe toét... Rồi thì "Hồi xưa mình đẹp trai (đẹp gái) lắm… Bây giờ đỡ nhiều rồi" tất nhiên là chủ nhân sẽ đăng ảnh ghép 10 năm trước với ảnh hiện tại. Với câu "Tiền em không thiếu nhưng nhiều thì em không có" thì chắc chắn là kèm theo ảnh đếm tiền. Còn câu "Suốt đời yêu mãi một người. Bệnh này còn nặng gấp mười ung thư" hay "Hút thuốc không phải là ngầu, hút thuốc là để đi cầu đỡ hôi" thì không cần kèm hình ảnh nào cả cũng đủ khiến bạn bè like chíu chíu.

Tuy rằng những câu nói đó rất thú vị, hài hước, nhưng nếu như ai cũng sử dụng và sử dụng suốt trong một thời gian dài mà không chịu dùng "trend" mới thì nó lại trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo. Đó là nhận định của Hoàng Văn Dũng, sinh viên năm 2 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Dũng cho rằng: "Người sử dụng cũng nên thông minh một chút để biết rằng câu nói đó có còn là trend không, hoặc câu nói đó có còn độc đáo, lạ lẫm so với số đông không. Chẳng hạn bây giờ lên Facebook mà em còn đọc thấy câu "ở đâu còn lâu mới nói" thì em thấy bình thường, không còn gì hay nữa. Hay câu "Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em", "Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải sấp đô la?", cũng không còn vui nữa".

Đối với Phương Linh, sinh viên năm 3 ngành kế toàn Trường CĐ Kinh tế đối ngoại , một câu trở thành trend gần đây "Ở bên anh, em bình yên đến lạ. Xa anh, em thấy lạ nhưng cũng khá bình yên" khiến Linh rất... thích thú. Ngoài ra, Linh cho biết mình phì cười với câu "Đẹp chỉ để yêu, yêu kiều chỉ để ngắm. Nhưng xấu mà đằm thắm thì sẽ say đắm cả đời". Linh cho biết mình đã sử dụng 2 câu trên để đăng status, nhưng đó lầ vào lúc các câu này còn "nóng hổi". "Cứ vài ba ngày thế nào cũng lại có trend mới. Và tuổi thọ của mỗi trend dài lắm cũng chỉ đến 1 tuần. Vì vậy, mình nghĩ không nên lạm dụng quá mà đọc rất chán. Cho dù mạng xã hội chỉ để vui vẻ, nhưng viết status cũng phải có nghệ thuật ấy chứ. Để được nhiều like thì tốt nhất là bắt kịp trend. Còn nếu không kịp thì ráng tự nghĩ ra cái gì vui vui mới hút like được", Phương Linh cho hay.