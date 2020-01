Xuyên tạc vụ Đồng Tâm, chủ tài khoản Facebook 'Chương May Mắn' bị khởi tố

Ngày 20.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP. Cần Thơ ) đã khởi tố bị can, tạm giam Chung Hoàng Chương (43 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều), là chủ tài khoản Facebook “Chương May Mắn”, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ nhiều bài bài viết trên trang cá nhân với nội dung tiêu cực, chống phá, xuyên tạc vụ Đồng Tâm