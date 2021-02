Yêu cầu giám đốc công an 15 tỉnh tập trung quân chống đốt pháo dịp tết

Ngày 9.2, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi công điện tới công an các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn sử dụng pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công điện nêu rõ yêu cầu giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng pháo trái phép, nhất là 15 địa phương trọng điểm về pháo (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Lào Cai, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình , Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Giang, An Giang, Cao Bằng), và 11 địa phương có tình hình phức tạp về pháo năm Canh Tý 2020 (Vĩnh Phúc, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bắc Giang, Quảng Trị, Bình Phước, Hà Tĩnh và An Giang), phải tập trung cao độ lực lượng, biện pháp thực hiện.