Yêu cầu kiểm tra, xử lý nhà xe lập bến cóc giữa TP.Thanh Hoá

Ngày 24.11, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Thanh Hóa và UBND TP.Thanh Hóa khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng nhà xe Vân Anh lập “bến cóc” giữa trung tâm TP.Thanh Hóa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sau khi kiểm tra phải có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng lập “bến cóc” giữa trung tâm TP, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nếu có vi phạm.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, dọc tuyến đường Lê Hoàn - nơi kinh doanh sầm uất nhất TP.Thanh Hóa, nhiều năm qua, Công ty TNHH du lịch - vận tải Vân Anh (địa chỉ tại P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) đã ngang nhiên lập "bến cóc” tại khu vực số nhà 40 Lê Hoàn (thuộc P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa), gây ách tắc giao thông, khiến người dân hết sức bức xúc.

Nhà xe ngang nhiên lập "bến cóc" kéo dài trong thời gian qua, gây bức xúc cho người dân, nhưng các cơ quan chức năng của TP.Thanh Hóa không dẹp bỏ ẢNH MINH HẢI

Đáng chú ý, do đây là ngã 3 giao nhau giữa đường Trần Oanh và đường Lê Hoàn, cách cổng Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ khoảng 30 m, nên việc tồn tại “bến cóc” của nhà xe Vân Anh đã khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông, gây bức xúc cho người dân.

Có những thời điểm, nhà xe Vân Anh tập trung từ 3 - 5 chiếc xe (cả xe trung chuyển khách trong nội thành và xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) đỗ trước cửa văn phòng, lấn chiếm lòng đường Lê Hoàn, đường Trần Oanh.

Nhiều người dân ngạc nhiên trước tình trạng trên, bởi lâu nay trên địa bàn TP.Thanh Hóa, lực lượng công an các phường, Công an TP.Thanh Hóa làm việc rất nghiêm khắc và gắt gao. Mỗi khi có người đỗ xe máy, xe ô tô dưới lòng đường không đúng nơi quy định, thì ngay lập tức có lực lượng công an đến lập biên bản xử lý.