Bộ GTVT yêu cầu tăng cường xử lý 'xe dù, bến cóc' trong dịp Tết năm 2021

Bộ GTVT vừa có Quyết định 2128QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch "Công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021".

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện, nhân viên phục vụ, kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải đảm bảo cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn; không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.