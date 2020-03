Nhức nhối taxi 'trấn lột': Phải quyết liệt triệt tận gốc!

Liên quan đến tình trạng taxi “trấn lột” mà Thanh Niên điều tra, phơi bày 2 ngày qua, ông Nguyễn Minh Lý, Chánh thanh tra Sở Du lịch TP.HCM, cho biết sau khi báo đăng, Thanh tra Sở Du lịch đã phối hợp Công an Q.1 xử lý một số trường hợp mà báo phản ánh. Theo ông Lý, đây là những trường hợp nhỏ lẻ, dùng thủ đoạn né tránh cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lấy tiền của du khách cao hơn thực tế. Tuy nhiên, việc “chặt chém” sau khi khách đã lên xe nên cơ quan chức năng khó xử lý. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra mỏng, không thể bao quát hết.

Nhức nhối nạn taxi "trấn lột" khách nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn

Cũng theo Chánh thanh tra Sở Du lịch, nếu du khách phản ánh ngay sau khi bị tài xế “chặt chém” thì cơ quan chức năng có thể phối hợp để xử lý kịp thời. Như trước tết, du khách người Malaysia đón taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP bị thu tiền cao hơn thực tế đã chụp hình xe taxi báo cho đội bảo vệ du khách. Sau đó, Thanh tra Sở Du lịch đề nghị công an xác minh danh tính tài xế taxi, chỗ ở; rồi phối hợp với công an phường mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, tài xế thừa nhận hành vi “chặt chém” và trả lại số tiền chênh lệch...

“Thanh tra Sở Du lịch đang phối hợp với Công an Q.1, Thanh tra giao thông, Đội bảo vệ du khách và Phòng Kinh tế Q.1 thành lập tổ phản ứng nhanh để bảo vệ kịp thời du khách. Khi nhận tin phản ánh, thanh tra sở sẽ xuống hiện trường, phối hợp với công an xử lý trường hợp vi phạm”, ông Lý nói.

Xử lý kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”

Trong khi đó, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP, cho rằng tình trạng “chặt chém” thể hiện ý thức rất kém của một bộ phận tài xế do thói quen lặp lại nhiều năm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng không xử lý dứt khoát, làm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” cùng với mức phạt chưa đủ sức răn đe khiến tài xế "lờn luật". “Thanh tra giao thông có mặt thì tài xế chạy đi chỗ khác, khi rời đi thì họ quay lại chỗ cũ”, ông Hỷ dẫn chứng và khẳng định đây không phải là những trường hợp đơn lẻ mà hoạt động có tổ chức với số lượng lớn. Các đối tượng này nhắm vào khách nước ngoài, tập trung ở các khu vực như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện TP, nhà thờ Tân Định, góc Hàm Nghi - Trần Hưng Đạo, chợ Bến Thành, đường Huyền Trân Công Chúa, Bệnh viện Đại học Y Dược... Thậm chí, nhiều tài xế còn công khai nhái thương hiệu, số điện thoại của hãng taxi uy tín để lừa khách... “Các hãng taxi cùng Hiệp hội Taxi TP đã đi quay phim, chụp hình rồi gửi danh sách cho các cơ quan chức năng, từ công an quận, huyện đến Thanh tra giao thông nhưng tổ chức kiểm tra rất hạn chế”, ông Hỷ nêu lý do tình trạng taxi “trấn lột” kéo dài nhiều năm.

Để xử lý triệt để tình trạng taxi “trấn lột”, ông Hỷ cho rằng Thanh tra giao thông và CSGT phải thường xuyên kiểm tra việc không dán logo, phù hiệu và những dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc đo đếm cước của taxi dù và xử lý nghiêm minh để đẩy lùi taxi “chặt chém”.

Về vấn đề trên, ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho rằng hiện lực lượng Thanh tra giao thông có khoảng 80 - 90 người, trong khi phải bao quát xử lý trên toàn địa bàn TP nên khó “kham” hết. Trong khi đó, taxi “trấn lột” chỉ nhắm vào du khách, mà du khách thì không phân biệt được các hãng taxi uy tín nên rất dễ bị “chặt chém”. Thêm vào đó, du khách lại ngại trình báo, nên khó khăn trong việc ghi nhận lời khai của nạn nhân.

Cần áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành

Theo ông Trần Quốc Khánh, bên cạnh công tác kiểm tra, xử phạt, để xử lý được nạn taxi “trấn lột” thì hợp tác xã (HTX) phải quản lý được các tài xế taxi hoạt động trong đơn vị. “Thực tế thì mô hình HTX còn nhiều vấn đề bất cập trong quản lý kinh doanh vận tải taxi”, ông Khánh nhận định.

Đồng quan điểm, ông Tạ Long Hỷ cho rằng các HTX vận tải phải được củng cố, đi vào hoạt động thực chất bởi hiện nay có những HTX có hàng ngàn xe nhưng không quản lý được vì chủ yếu “bán” phù hiệu cho tài xế. Sắp tới, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ 1.4 buộc HTX phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng chiếc xe đó để điều động xe bất cứ lúc nào, tránh tình trạng tài xế đóng 500.000 - 1 triệu đồng rồi muốn làm gì thì làm. “Các HTX cũng nên xem lại năng lực của mình quản lý bao nhiêu xe thì chỉ quản lý chừng đó, nếu không phải của mình thì gạt ra. Như vậy sẽ gạt bớt những người không có tâm kinh doanh vận tải mà chỉ nghĩ đến chuyện “cướp” tiền du khách”, ông Hỷ nói và cho rằng các doanh nghiệp, HTX cần áp dụng công nghệ vào quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo minh bạch trong kinh doanh, đồng thời quản lý được tài xế, xã viên của mình.