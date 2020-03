Nhức nhối taxi 'trấn lột': 'Núp bóng' hợp tác xã hoạt động

Công an vào cuộc điều tra Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Nhức nhối taxi “trấn lột”, chiều 16.3, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.1, đã đề nghị PV Thanh Niên cung cấp các chứng cứ, hình ảnh để đơn vị cử các trinh sát đi xác minh, xử lý những tài xế taxi có hành vi “chặt chém” trên địa bàn Q.1. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp thông tin cho Đội cảnh sát hình sự Công an Q.3 để đơn vị này xác minh những tài xế taxi “chặt chém” hoạt động ở khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.6, Q.3).