Xích lô 'chặt chém' giữa Sài Gòn: Không triệt tận gốc, hình ảnh thành phố sẽ rất xấu!

Tạm giữ hàng chục tài xế xích lô để điều tra, làm rõ Ngày 25.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Xích lô "chặt chém" giữa Sài Gòn, Công an Q.1 đã khẩn trương vào cuộc. Đến nay, Công an Q.1 đang tạm giữ 29 tài xế xích lô để rà soát, làm rõ về việc có "chặt chém" du khách ở khu vực trung tâm TP.HCM hay không. Trong số đó, công an đã xác định được lý lịch của nhóm 8 tài xế xích lô “chặt chém” du khách, gồm: H.M.T (tức Nh. “ác”, 52 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), S.V.D (48 tuổi, ngụ Q.9), T.V.T (54 tuổi, ngụ Q.8), L.T.L (tức H. “nhóc”, 47 tuổi, ngụ Q.2) và V.Đ.C (tức Ch. “cống”, 55 tuổi), H.V.S (tức S. “răng”, 52 tuổi), N.V.S (tức T. “út chùa”, 46 tuổi, cùng ngụ Q.4), C.V.H (48 tuổi). Làm việc với cơ quan công an, bước đầu một số tài xế xích lô thừa nhận “chặt chém” du khách. Chiều cùng ngày, PV Thanh Niên tiếp tục cung cấp một số hình ảnh, clip liên quan đến loạt bài điều tra nhằm hỗ trợ Công an Q.1 tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi “chặt chém” của các nhóm xích lô. Trác Rin