Yêu cầu xử lý đảng viên liên quan tới các vụ án nghiêm trọng tại Hà Nội

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả giám sát tại Đảng bộ TP.Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.

Liên quan tới các vụ án xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội thời gian qua, ngày 28.8, Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội , về tội danh chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước, theo quy định tại điều 337, bộ luật Hình sự.