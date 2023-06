Thời tiết 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội ra sao?

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11.6. Buổi sáng 10.6 thí sinh thi ngữ văn, chiều cùng ngày thi ngoại ngữ; sáng 11.6 thi môn toán.

Bài thi môn văn và môn toán thời gian làm bài 120 phút, chấm theo thang điểm 10, nhân hệ số 2. Bài môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, chấm theo thang điểm 10, hệ số 1.

Thời tiết 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội sẽ có mưa rào và giông ĐÌNH HUY

Năm nay, có khoảng hơn 100.000 học sinh lớp 9 dự tuyển vào lớp 10 THPT. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vẫn như năm ngoái (khoảng 60%).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, thời tiết tại thủ đô mát mẻ, có mưa rào và giông.



Cụ thể, ngày 9 - 10.6, có mưa vừa và giông, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C; có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C. Ngày 12.6, có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ dễ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Chuyên gia thời tiết lưu ý, các phụ huynh đưa con em đến trường thi cần mang theo áo mưa, ô và đến sớm theo giờ quy định của ngành giáo dục để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh không bị ảnh hưởng vì thời tiết thay đổi.