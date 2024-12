Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa công bố bản tin dự báo thời tiết cả nước dịp Giáng sinh và tết Dương lịch 2025.

Khu vực Hà Nội lễ Giáng sinh sẽ rét khoảng 14 - 15 độ C, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 19 - 20 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, thời tiết cả nước dịp Giáng sinh (từ ngày 24 - 25.12) ở các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 10 - 13 độ C, khu vực đồng bằng từ 13 - 15 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Trong khi đó, ở Trung và Nam Trung bộ, các tỉnh Tây nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; khu vực Nam bộ mưa rào và giông tập trung ở các tỉnh miền Đông.

Trong kỳ thời điểm tết Dương lịch 2025, miền Bắc và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 11 - 14 độ C, khu vực đồng bằng và Bắc Trung bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Trung Trung bộ có mưa rào, tập trung về đêm và sáng. Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Chi tiết về thời tiết các khu vực dịp lễ Giáng sinh 2024 ẢNH: NCHMF

Chi tiết về thời tiết các địa điểm du lịch dịp lễ Giáng sinh 2024 ẢNH: NCHMF