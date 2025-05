Thời tiết chuyển mùa người dân cần lưu ý gì?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết: Nam bộ và Tây nguyên đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thời tiết thay đổi liên tục. Cụ thể trong ngày 5.5, trên khu vực này ngày nắng, có nơi nắng mạnh vào chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên mưa giông, sét xuất hiện thường xuyên ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại TP.HCM, trời có nắng mạnh và buổi trưa từ 12 - 16 giờ, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C, độ ẩm khoảng 59%. Nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng do mức độ đô thị hóa cao.

Ở miền Đông Nam bộ, một số nơi như: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai có thể nắng nóng đến 36 độ C. Một số nơi ở miền Tây gồm: Long An, Đồng Tháp, An Giang cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng đến 36 độ C. Riêng khu vực Tây nguyên, nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 34 - 35 độ C.

Trong giai đoạn này, thời tiết rất oi bức và biến đổi liên tục giữa mưa giông và nắng nóng. Người dân nên hạn chế ra đường vào khung giờ cao điểm nắng nóng. Cần sử dụng các vật dụng chống nắng như quần áo sáng màu, mũ rộng vành, kính mát khi ra ngoài. Bên cạnh đó, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện, gas trong gia đình để phòng chống cháy nỗ. Trang bị thêm áo mưa khi ra đường để đề phòng mưa giông có xu hướng gia tăng.

Trong tuần này, dự báo mưa giông sẽ xuất hiện nhiều hơn do rãnh áp thấp có trục khoảng 23 - 26 độ vĩ bắc, đến khoảng ngày 7.5 bị đẩy dần lên khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây. Bên cạnh đó, gió mùa tây nam được thiết lập trên khu vực Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía tây và sau suy yếu khiến tình trạng nắng nóng giảm dần; mưa giông có xu hướng xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn, có điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.