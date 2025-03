Thời tiết dị thường ở miền Bắc

Tháng 3 rét hơn mọi năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 21.2 - 20.3, nước ta đã có 3 đợt không khí lạnh (ngày 23.2, 5.3 và 15.3, ngày 17.3 không khí lạnh tăng cường bổ sung) đã gây ra 3 đợt rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại vào ngày 7 - 8.3 và 17 - 19.3 chỉ tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía bắc.

Miền Bắc đang có thời tiết dị thường ẢNH: ĐÌNH HUY

Không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) trong tháng 3 cũng khiến thời tiết ở miền Bắc và phía bắc miền Trung lạnh hơn mọi năm. Nhiệt độ trung bình tại khu vực này phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn so với TBNN từ 0,2 - 1 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ cao hơn 0,5 - 1 độ C, có nơi cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh giữa tháng 3 cũng gây ra băng giá tại đỉnh núi Tà Xùa (xã Bản Công, H.Trạm Tấu, Yên Bái) vào ngày 19.3. Thời điểm xuất hiện băng giá, nhiệt độ giảm xuống 0 độ C.

Lãnh đạo UBND xã Bản Công, cho hay băng giá xuất hiện giữa tháng 3 là hiện tượng hiếm gặp bởi đỉnh núi Tà Xùa thường có băng giá vào khoảng thời gian chính giữa mùa đông (tháng 12, tháng 1).

Cạnh đó, những ngày qua ở Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ trời hanh khô kéo dài. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là 1 điều bất thường bởi mùa xuân thường ẩm ướt. Nguyên nhân gây ra tình trạng khô hanh này là do miền Bắc đang cùng lúc tồn tại 2 lớp gió khô của không khí lạnh và gió tây bắc thổi từ lục địa Trung Quốc.

Theo dự báo, thời tiết hanh khô kéo dài đến ngày 24.3, sau đó chuyển sang sương mù, nồm ẩm, đêm có mưa vài nơi.

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm

Ngoài những hiện tượng trên, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cũng đang chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C vào đêm và sáng sớm nhưng ban ngày nhiệt độ lại lên tới 28 độ C và có nắng.

Trong khi đó, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm tại khu vực Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ cũng lên đến 12 - 13 độ.

Chuyên gia khí tượng cho rằng nguyên nhân là do độ ẩm không khí thấp, trời quang mây nên nhiệt độ ban ngày cao, ban đêm thấp. Hiện tượng này đã xuất hiện trong mùa đông năm nay ở miền Bắc.