Thời tiết hôm nay 26.8.2022: Mưa xối xả, khắp nơi cảnh báo ngập úng, sạt lở đất

Tin tức thời tiết hôm nay 26.8.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hoàn lưu bão số 3 (bão Ma-on) đã gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa.

Cụ thể, lượng mưa từ 19 giờ ngày 25.8 đến 1 giờ ngày 26.8 ở một số nơi trên 70 mm như: Phù Liễn (Hải Phòng) 192 mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 175 mm, Long Sơn (Bắc Giang) 77 mm; Thụy Phúc (Thái Bình) 123 mm; Tiền Phong (Hải Dương) 80 mm; Phương Lâm (Hòa Bình) 105 mm, Chiềng Khoa (Sơn La) 95 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26.8, ở khu vực Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50 -100 mm, có nơi trên 150 mm; Thanh Hóa 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong ngày và đêm 26.8, khu vực nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ mưa to. Mưa giông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 3 - 6 giờ ngày 26.8), ở khu vực các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Kiên Lao 57 mm (Bắc Giang), Minh Quang 71,7 mm (Vĩnh Phúc); Việt Trì 66 mm (Phú Thọ)...

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 50 - 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối ở các địa phương nói trên.





Cảnh báo sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) tính đến thời điểm 2 giờ sáng nay cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa, trên 90%.

Trong đêm hôm qua 25.8 đến sáng sớm nay 26.8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Đông Lai 160,4 mm (Hòa Bình), Chiềng Khoa 91,8 mm; (Sơn La); Lâm Thao 66,4 mm (Phú Thọ); tại TP. Hạ Long 160,2 mm (Quảng Ninh); tại Mường Lý 55,6 mm (Thanh Hóa)…

Dự báo ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trong 6 giờ tới, một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Theo đó, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đối.