Thời tiết nghỉ tết Dương lịch 2023 trên cả nước diễn biến ra sao?

Chiều 28.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin dự báo thời tiết trong những ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2023 (từ 31.12.2022 - 2.1.2023) cụ thể ở các khu vực trên phạm vi cả nước.

Khu vực Bắc bộ ít có khả năng xảy ra mưa nhưng đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù. Ban ngày trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Trong đó, vùng núi Bắc bộ có rét đậm, rét hại với nhiệt độ khoảng 8 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Thời tiết Hà Nội trong tết Dương lịch 2023, trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày hửng nắng, nhiệt độ đêm và sáng 12 - 14 độ C, ban ngày nhiệt độ 20 - 23 độ C.

Ở khu vực Trung bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời ít mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C. Trời rét.

Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, trời có mưa, tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày từ 20 - 23 độ C. Trời rét.





Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, dự báo trời có mưa, mưa rào, riêng khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có điểm mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 18 - 20 độ C, phía nam từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày ở phía bắc từ 22 - 24 độ C, phía nam từ 28 - 31 độ C.

Thời tiết Tây nguyên và Nam bộ trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2023 phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Dự báo nhiệt độ ở Tây nguyên thấp nhất 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Ở khu vực Nam bộ, thời tiết các tỉnh miền đông về đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ 18 - 21 độ C; các tỉnh miền tây 20 - 23 độ C, đêm và sáng trời lạnh; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngoài một số khu vực vùng núi cao phía bắc rét đậm, rét hại nhìn chung thời tiết trong những ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2023 trên cả nước thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.