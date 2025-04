Thời tiết nửa cuối tháng 4: TP.HCM, Nam bộ giảm mưa trái mùa, nắng nóng trở lại

Thời tiết TP.HCM những ngày qua khá nắng nóng ngay từ sáng sớm. Nhiệt độ buổi sáng luôn dao động từ 29 - 30oC và chạm ngưỡng 35 - 36oC vào khoảng 12 - 14 giờ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 8 giờ sáng nay, TP.HCM 29oC, độ ẩm 89%, gió đông 3 m/giây. Mức nhiệt này ở TP.HCM đã tăng nhẹ 1oC so với hôm trước.

Trước đó, chiều tối qua, TP.HCM có mưa rào nhẹ vài nơi. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34oC, trạm Tân Sơn Nhất ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày 35oC. Cả khu vực Nam bộ hôm qua cũng ghi nhận nhiệt độ giảm nhẹ so với 24 giờ trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32,6 - 35,1oC.

Nắng nóng gia tăng trở lại ở TP.HCM, mưa trái mùa sẽ giảm trong vài ngày tới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, hôm nay, nhiệt độ toàn khu vực có xu hướng gia tăng nắng nóng vì áp cao lạnh lục địa suy yếu tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động, mở rộng về phía đông nam, những nhiễu động trên khu vực phía nam suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung - Nam Trung Bộ lấn tây.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nắng nóng có phần mở trở lại và cường độ tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh diện và lượng mưa có phần giảm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 32 - 36oC.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay có thể xuất hiện cơn mưa nhỏ vào buổi chiều tối ở phía bắc và phía nam TP, trừ khu vực trung tâm.

Thời tiết n ắng nóng trở lại

Trong 2 - 3 ngày tới, Nam bộ mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực. Những cơn mưa giông thu hẹp lại dần chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối.

"Nắng nóng gia tăng trở lại là vì vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần thiết lập rãnh thấp có trục ở vào khoảng 24 - 26 độ vĩ bắc mở rộng về phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung bộ tiếp tục lấn tây", ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn giải thích.



Thời tiết TP.HCM oi bức, nắng nóng đặc biệt từ 12 - 14 giờ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện cơ quan khí tượng thông tin thêm, từ 3 - 10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển mở rộng về phía đông. Khoảng từ đêm 22.4, rãnh áp thấp này bị nén và đẩy xuống phía nam đầy dần lên.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Từ khoảng ngày 19 - 20.4 có xu hướng lấn về phía tây, sau ổn định và suy yếu dần.

Do đó, thời tiết TP.HCM 3 - 10 ngày tới sẽ có nắng nóng, một số ngày có mưa trái mùa. Người dân cần chủ động đề phòng cháy nổ cũng như giông, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, tất cả các quận, huyện và TP.Thủ Đức (trừ Cần Giờ) dự báo có nắng nóng lên đến 36oC từ ngày 18 - 22.4. Đây là mức nhiệt được đo trong lều khí tượng, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn từ 2 - 5oC do các yếu tố khác tác động như: độ phủ bê tông, cây xanh, kênh rạch...