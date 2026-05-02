Thời tiết tháng 5 miền Bắc nắng nóng bất thường, Nam bộ đón mùa mưa muộn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo thời tiết tháng 5 nắng nóng sẽ gia tăng cường độ trên phạm vi cả nước, trong đó miền Bắc sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung nhiều năm. Còn ở Nam bộ, cao nguyên miền Trung, mùa mưa năm nay cũng đến muộn hơn.

Thống kê trong tháng 4, các tỉnh Tây Bắc bộ liên tiếp xảy ra 2 đợt nắng nóng diện rộng vào 5 - 13.4 và 15 - 16.4.

Trong đó, đợt nắng nóng từ 5 - 13.4 đã mở rộng phạm vi các khu vực Việt Bắc vào ngày 6 - 12.4 và Đồng bằng Bắc bộ trong các ngày 6 - 7.4 và ngày 11 - 12.4; nhiệt độ cao nhất ngày trong các đợt nắng nóng phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi cao hơn.

Còn tại miền Trung, nắng nóng trên diện rộng xảy ra từ ngày 3 - 16.4, với nhiệt độ cao nhất ngày từ 37 - 40 độ C,có nơi cao hơn.

Tại cao nguyên miền Trung đã xảy ra các đợt nắng nóng từ ngày 4 - 14.4, với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 - 38 độ C, có nơi cao hơn.

Tại miền Đông Nam bộ, nắng nóng xuất hiện liên tục, sau mở rộng ra toàn Nam bộ vào các ngày từ ngày 6 - 12.4, từ ngày 16 - 19.4 và từ ngày 24 - 30.4.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do có nhiều ngày nắng nóng, trong tháng 4, nhiệt độ trung bình ở miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cao hơn từ 1,5 - 3 độ C so với trung bình nhiều năm.

Các khu vực còn lại có nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước; riêng cao nguyên miền Trung và Nam bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5.

Còn tại miền Bắc và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP.Huế dự báo sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong tháng 5 ở các khu vực nói trên sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, đời sống dân sinh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong tháng 5, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở miền Bắc.

Vùng núi miền Bắc mưa giông, miền Trung nắng nóng gay gắt trên 38 độ C

Dự báo từ nửa cuối tháng 5 trở đi, gió mùa tây nam ở phía nam bắt đầu hoạt động, gây mưa rào và dông gia tăng ở cao nguyên Trung bộ và Nam bộ. Theo đó, mùa mưa năm nay tại khu vực cao nguyên miền Trung và Nam bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo thống kê trung bình nhiều năm, mùa mưa ở cao nguyên Trung bộ sẽ bắt đầu khoảng tuần cuối tháng 4 và tuần đầu tháng 5; còn tại Nam bộ mùa mưa bắt đầu từ khoảng nửa đầu tháng 5.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, trong tháng 5, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở miền Bắc bộ, cao nguyên miền Trung và Nam bộ.