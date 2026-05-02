Vùng núi miền Bắc mưa giông, miền Trung nắng nóng gay gắt trên 38 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 2.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa giông ở nhiều khu vực, trong đó tập trung ở 3 tỉnh vùng núi miền Bắc và nắng nóng xảy ra ở miền Trung, các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết ngày 2.5, vùng núi miền Bắc, cao nguyên miền Trung và Nam bộ đề phòng có mưa giông, mưa đá, lốc xoáy ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 1.5 và sáng sớm hôm nay 2.5, 3 tỉnh miền núi: Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và rải rác có giông, một số nơi có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 21 giờ ngày 1.5 đến 3 giờ sáng nay 2.5 có nơi trên 70 mm như: Y Tý (Lào Cai) 90 mm; Bản Lang 2 (Lai Châu) là 75,4 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2.5, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Chiều tối và đêm nay 2.5, vùng núi phía Bắc tiếp tục mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 32 độ C; ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa giông ở các tỉnh miền Bắc có nguy cơ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ ở vùng núi phía bắc có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Miền Trung, Nam bộ đề phòng mưa giông mạnh sau nắng nóng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 1.5, Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ như các trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) là 38,9 độ C; Thủ Dầu Một (TP.HCM) là 37,5 độ C; Mộc Hóa (Tây Ninh) là 37,2 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 2.5, vùng núi phía tây từ Nghệ An đến TP.Huế và miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 3.5, khu vực từ Nghệ An đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C; riêng vùng núi phía tây khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam bộ nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 4.5 trở đi, đợt nắng nóng diện rộng kết thúc ở miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh miền Trung, Nam bộ cần đề phòng, cảnh giác sẽ có mưa giông mạnh, kèm theo lốc xoáy, sét đánh sau những ngày mưa giông mạnh.

Dự báo thời tiết ngay trong chiều và tối nay 2.5, vùng núi phía nam cao nguyên miền Trung và Nam bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.