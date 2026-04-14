Miền Bắc, miền Trung sắp có mưa giông 'giải nhiệt' sau đợt nắng nóng 41 độ

Dự báo thời tiết ngày 14.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16 - 17.4, sau đó sẽ có đợt mưa giông "giải nhiệt".

Dự báo ngay sau đợt nắng nóng đầu mùa năm nay, các tỉnh miền Bắc, miền Trung sẽ có nhiều ngày mưa giông ẢNH: THANH NIÊN

Dự báo thời tiết từ ngày 14 - 15.4, các tỉnh Tây Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ở miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong 2 ngày tới tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16.4. Ở miền Trung, nắng nóng tiếp tục duy trì đến ngày 17.4, sau đó có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu, dự báo thời tiết từ chiều tối 16 - 17.4 và từ chiều tối 18 - 20.4, các tỉnh Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, một số nơi sẽ có mưa to.

Khu vực Đông Bắc bộ từ chiều tối 16 - 17.4 và từ chiều tối 18 - 19.4 khả năng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Ở miền Trung, khu vực phía bắc từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17.4 sẽ có có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong thời kỳ từ đêm 15 - 17.4 có khả năng có mưa rào và giông rải rác, tập trung vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông ở các khu vực nói trên, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.