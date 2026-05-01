Nam bộ đón mưa giông giải nhiệt, đề phòng lốc xoáy, sấm sét

Dự báo thời tiết hôm nay 1.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt nắng nóng ở Nam bộ sẽ kết thúc từ ngày mai 2.5. Nam bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ, dự báo chiều và tối nay sẽ có mưa giông.

Dự báo thời tiết từ ngày 1 - 3.5, nhiều nơi có mưa giông, người dân đề phòng có mưa đá, lốc xoáy ẢNH: PHAN HẬU

Các tỉnh miền Đông Nam bộ hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực Tây Nam bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Dự báo từ ngày mai 2.5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Nam bộ.

Dự báo thời tiết từ ngày 2 - 3.5, Nam bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Dự báo từ ngày 4 - 6.5, Nam bộ có mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Miền Bắc, miền Trung đề phòng mưa giông

Dự báo thời tiết 3 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, từ 1 - 3.5. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa giông xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó miền Bắc có mưa lớn cục bộ.

Các tỉnh Tây Bắc bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và giông rải rác, riêng chiều tối 2 - 3.5, trời có mưa rào và giông rải rác, một số có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất Tây Bắc bộ từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo ở khu vực Đông Bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội trong 3 ngày nghỉ còn lại, thời tiết phổ biến là trưa và chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 3.5 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ ngày 1 - 3.5, ban ngày trời nắng, ngày 3.5 sẽ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, riêng Thanh Hóa có nhiệt độ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 1 - 3.5 trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực cao nguyên miền Trung từ ngày 1- 3.5 phổ biến ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.