Thời tiết TP.HCM, Nam bộ tết Dương lịch 2024: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa trái mùa

Sau những ngày tiết trời mát mẻ vào dịp Giáng sinh, những ngày nghỉ tết Dương lịch 2024 thời tiết TP.HCM, Nam bộ khá nắng nóng, nhiệt độ tăng so với vài ngày trước.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng nay (30.12), cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Tại TP.HCM, nhiệt độ lúc 8 giờ là 28oC (tăng 1oC) so với hôm trước, độ ẩm 89%, gió nhẹ.

TP.HCM ngày nắng vào cả 3 ngày của kỳ nghỉ tết Dương lịch 2024

Trước đó, nhiệt độ trong ngày 29.12 ở Nam bộ hầu hết đều tăng từ 1 - 3oC, các tỉnh Đông Nam bộ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35 - 36oC, nhiệt độ về đêm ít thay đổi hoặc có nơi giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất Nam bộ hôm qua ghi nhận tại Biên Hòa (Đồng Nai) 36,2oC, Tây Ninh 35,3oC, TP.HCM 35oC. Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM hôm qua là 26oC.

TP.HCM nắng nóng trong kỳ nghỉ

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam bộ hoạt động ổn định. Những nhiễu động gió đông trên cao hoạt động suy yếu dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, các tỉnh Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông ở diện vài nơi, mưa hầu hết với lượng không lớn. Tập trung mưa sẽ là các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và các tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động 33 - 35oC, có nơi trên 35oC, miền Tây dao động 32 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Ngày nắng ở TP.HCM phù hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Tuy nhiên, người dân cần chủ động mang theo dù nón, dù để bảo đảm sức khỏe khi trời có mưa trái mùa vào chiều tối

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đông nam TP, H.Cần Giờ và một phần H.Nhà Bè không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 35oC xuất hiện vào khoảng 13 - 14 giờ.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ hoạt động ổn định. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ, TP.HCM 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.