3 kiểu tóc đúng chuẩn 'con nhà người ta' trong các bộ phim Hàn đình đám

Dưới đây là 3 kiểu tóc mà các nhân vật quyền lực trong những bộ phim đang rần rần thời gian gần đây được khán giả vô cùng yêu thích.



Tóc ngắn ngang vai

Marry My Husband là một trong những bộ hot hit gần đây. Nữ chính Park Min Young hóa thân trong vai nữ một cô nàng cô tính với kế hoạch trả thù chồng cũ.

Mái tóc ngang vai đơn giản là visual mới mẻ giúp người đẹp vừa trẻ trung mà lại cá tính hơn hẳn.





Ngoài ra, các nàng có thể tham khảo Lee Joo Bin trong phim "Queen of Tears" uốn cụp phần đuôi tóc để khuôn mặt trông tròn trĩnh hơn.

Xoăn nhẹ

Là một trong những kiểu tóc quen thuộc của các sao Hàn, Park Shin Hye ưu ái chọn tạo hình này khi góp mặt trong bộ phim Doctor Slump.

Trung thành với vẻ ngoài thuần khiết, nữ diễn viên tối giản trong phong cách thời trang lẫn kiểu tóc đơn giản.

Phần uốn sóng nhẹ nhàng khiến nàng trở nên quyến rũ hơn, đặc biệt là với những cô yêu thích style nữ tính.

Hoặc hội làm đẹp có thể tham khảo Kim Ji Won trong Queen of Tears.

Không cần lên màu tóc, mỹ nhân vẫn đẹp xuất sắc với tạo hình con nhà tài phiệt.

Nếu các nàng không thích nhuộm màu thì option tóc đen chắc khỏe cũng sẽ là lựa chọn hợp lý để nàng dễ dàng phối đồ. Độ uốn xoăn nhẹ nhàng không khiến nàng bị dừ mà lại đủ nữ tính với phong cách tiểu thư.

Tóc thẳng thả suông

Một trong những tạo hình khác mà Kim Ji Won được lòng khán giả còn là mái tóc thả dài duyên dáng.

Độ sang chảnh ở kiểu tóc này thể hiện qua chi tiết rẽ ngôi sang hai bên.

Không quá kén mặt, các nàng có khuôn mặt trái xoan hay hơn tròn trĩnh vẫn có thể áp dụng kiểu tóc này.

Na Hye Won do Hong Su Zu thủ vai trong The Impossible Heir với vẻ ngoài đậm chất tổng tài trong những set đồ đậm chất công sở.

Bộ phim tái hiện cuộc chiến giành quyền lực, địa vị trong một gia đình tài phiệt.

Vừa rồi là một vài kiểu tóc giúp nàng thật sang chảnh mà vẫn nữ tính hết mực. Không quá cầu kỳ và tốn kém chi phí tạo kiểu, hội làm đẹp có thể tranh thủ đổi ngói mới để thật lung linh khi xuất hiện nhé!

Nguồn hình ảnh: Instagram Doctor Slump, Queen of Tears, The Impossible Heir, Marry My Husband