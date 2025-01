Chọn diện sắc màu gì trong 3 ngày tết để ‘đỏ’ cả năm?

Trong văn hóa phương Đông, sắc màu luôn gắn liền với những ý nghĩa tượng trưng, đặc biệt là trong dịp tết. Các màu sắc không chỉ đơn giản là vấn đề thẩm mỹ mà còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận mệnh của mỗi người. Ngày đầu tiên của năm mới là thời điểm quan trọng nhất trong năm, và không có màu sắc nào mang lại sự may mắn, tài lộc như màu đỏ. Màu đỏ được xem là màu của sự thịnh vượng, sự may mắn và sự khởi đầu mới mẻ. Nếu bạn muốn cả năm tràn đầy năng lượng tích cực và gặp nhiều may mắn, hãy chọn cho mình những bộ trang phục có sắc đỏ rực rỡ.

Mùng 2 tết là thời điểm thích hợp để bạn chọn lựa những bộ trang phục mang sắc vàng, màu của sự thịnh vượng và giàu có. Vàng là biểu tượng của tài lộc, phú quý, và đặc biệt phù hợp với những ai muốn thúc đẩy sự nghiệp, thành công tài chính. Mặc một chiếc váy vàng rực rỡ hoặc áo sơ mi vàng sẽ không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn thu hút nguồn năng lượng tích cực, may mắn trong suốt năm mới. Bạn có thể kết hợp sắc vàng cùng các màu trung tính hoặc pastel để không làm mất đi vẻ sang trọng, tinh tế nhưng vẫn mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng và tài lộc.

Màu xanh lá mang lại cảm giác tươi mới, bình an và thịnh vượng, vì vậy mùng 3 là ngày hoàn hảo để diện sắc màu này. Trong phong thủy, màu xanh lá là màu của sự phát triển, sinh sôi và ổn định. Nếu bạn muốn cả năm được khỏe mạnh, gia đình êm ấm, hòa thuận, thì màu xanh lá sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày mùng 3 tết. Màu sắc này không chỉ phù hợp với trang phục dạo phố, đi lễ hội mà còn rất dễ dàng kết hợp với những bộ đồ công sở sau tết, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và sức khỏe. Bạn có thể chọn trang phục màu xanh lá nhạt nếu muốn tạo sự nhẹ nhàng, thoải mái, hoặc xanh lá đậm để thể hiện sự chín chắn và trưởng thành.

Nếu không yêu thích những gam màu đơn sắc đơn giản, các nàng hoàn toàn có thể phối những màu sắc khác nhau trong trang phục để tạo sự hài hòa và phá cách. Một chiếc áo yếm màu đỏ tươi tắn phối cũng chân váy dài màu xanh lá sẽ giúp bạn đầy phá cách và thu hút mọi ánh nhìn, hoặc nếu muốn năng động và thoải mái hơn bạn có thể phối áo đỏ với một chiếc quần lụa màu xanh lam lạ mắt để làm nổi bật tổng thể.

Một mẹo nhỏ để "đỏ" cả năm là bạn có thể chọn trang phục có điểm nhấn bằng sắc đỏ hoặc vàng trên các chi tiết nhỏ như phụ kiện, túi xách, giày dép hoặc trang sức. Việc này vừa giúp bạn tạo dấu ấn riêng biệt mà vẫn đảm bảo yếu tố phong thủy cho cả năm.

Chọn màu sắc cho 3 ngày tết không chỉ là việc làm đẹp mà còn là cách để bạn thể hiện sự quan tâm đến vận mệnh, tài lộc của mình. Với sắc đỏ cho ngày đầu năm, sắc vàng cho ngày thứ hai và sắc xanh lá cho ngày thứ ba, bạn không chỉ tỏa sáng trong mắt người đối diện mà còn đón nhận một năm mới đầy may mắn, thịnh vượng và bình an. Chúc bạn có một năm mới đầy ý nghĩa và thành công!