Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này

Những thiết kế áo công sở nhàm chán thường có chung đặc điểm - tông màu buồn tẻ, phom dáng không vừa vặn hoặc chất liệu quá tệ. Để chọn được những kiểu áo đẹp vừa ý, nàng đừng quên cân nhắc giữa các yếu tố: cảm nhận về sự thoải mái, ưu tiên chất liệu tự nhiên, gam màu hợp với làn da và phong cách cá nhân.

Áo sơ mi kẻ sọc quen thuộc nhưng lạ mắt với chi tiết hoa thêu trên ngực áo. Cách phối cũng góp phần làm mới hình ảnh của nàng - diện sơ mi và chân váy màu nổi thay vì trung thành với các thiết kế đen, xám ẢNH: IVY MODA

Áo sơ mi cách điệu

Vẫn giữ vững những đường nét quen thuộc cơ bản của áo sơ mi nhưng các thiết kế cách điệu mới mẻ và trẻ trung hơn. Điều này có thể đến từ những chi tiết rất nhỏ như họa tiết thêu tay, cài áo, đường viền bèo nhún, cổ nhọn hoặc chi tiết phối vải trên áo tạo hiệu ứng thị giác cuốn hút hơn.

Cặp đôi trắng đen cổ điển được làm mới bằng chi tiết cổ áo đính hoa, phối hai chất liệu dày mỏng khác nhau để tạo nên điểm nhấn thu hút ẢNH: LASANRA

Sơ mi oversized tay ngắn không chỉ phù hợp diện đi làm mà còn có thể diện đi chơi - dạo phố, gặp gỡ bạn bè, hẹn hò cà phê... ẢNH: SENORITA

Áo cổ sen

Áo cổ sen là một kiểu áo đặc sắc trong tủ đồ của mọi cô gái. Bất kể màu sắc và họa tiết, riêng chi tiết cổ sen đã đủ thu hút mọi ánh nhìn vào gương mặt của nàng. Mùa này, quý cô có thể chọn các mẫu áo jacket cổ sen phối cùng chân váy dài để đi làm, đi chơi.

Chi tiết cổ sen trắng tạo nên điểm khác biệt cho mọi chiếc áo. Từ thiết kế sơ mi nơ đến áo khoác, từ các bản phối học đường đến phong cách công sở ẢNH: MAISON LEENAA

Bảng màu patel dịu dàng và lôi cuốn giúp nàng ghi điểm mặc đẹp một cách dễ dàng ẢNH: IVY MODA

Áo dệt kim mỏng nhẹ, co giãn

Mongtoghi, áo dệt kim, áo thun giấy là những chiếc áo vừa mỏng nhẹ, mềm mại vừa có độ co giãn cao. Các thiết kế này mang đến sự thoải mái và êm ái khi diện, thích hợp cho tiết trời se lạnh và có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau.

Chân váy bút chì và áo dệt kim tạo thành cặp đôi mới cho phong cách công sở ẢNH: IVY MODA

Họa tiết hoa lá trên áo thổi làn gió xuân tươi mới vào tủ đồ đông. Bản phối này kết hợp áo sơ mi tay dài và quần tây đứng phom khéo tôn eo và khoe vẻ rạng ngời đầy sức sống ẢNH: SENORITA

Kiểu áo họa tiết tươi vui

Bất kể là thiết kế sơ mi, áo cổ trụ hay áo kiểu crop top thì khi có thêm họa tiết đều trở nên khác biệt, thêm xinh tươi rạng rỡ. Bảng màu tươi sáng của mùa xuân bắt đầu len lỏi vào mọi tủ đồ công sở, vì thế quý cô hãy ưu tiên diện các gam màu giàu năng lượng và nhiệt huyết như xanh dương, cam, đỏ đô...

Áo họa tiết phối quần cùng tông màu mang đến sự đồng điệu về phong cách và hình ảnh. Quần baggy, quần ống đứng, quần cluottes... tạo nét trẻ trung ẢNH: SENORITA