  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/12/2025 10:00 GMT+7

Sơ mi cách điệu, áo cổ sen, áo in họa tiết tươi vui nằm trong số 5 kiểu áo siêu đẹp cho nàng diện cả tuần không chán. Không chỉ là những thiết kế dành riêng cho công sở, những mẫu áo này còn có thể được ứng dụng cho bản phối dạo phố, hẹn hò...

Những thiết kế áo công sở nhàm chán thường có chung đặc điểm - tông màu buồn tẻ, phom dáng không vừa vặn hoặc chất liệu quá tệ. Để chọn được những kiểu áo đẹp vừa ý, nàng đừng quên cân nhắc giữa các yếu tố: cảm nhận về sự thoải mái, ưu tiên chất liệu tự nhiên, gam màu hợp với làn da và phong cách cá nhân.

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 1.

Áo sơ mi kẻ sọc quen thuộc nhưng lạ mắt với chi tiết hoa thêu trên ngực áo. Cách phối cũng góp phần làm mới hình ảnh của nàng - diện sơ mi và chân váy màu nổi thay vì trung thành với các thiết kế đen, xám

ẢNH: IVY MODA

Áo sơ mi cách điệu

Vẫn giữ vững những đường nét quen thuộc cơ bản của áo sơ mi nhưng các thiết kế cách điệu mới mẻ và trẻ trung hơn. Điều này có thể đến từ những chi tiết rất nhỏ như họa tiết thêu tay, cài áo, đường viền bèo nhún, cổ nhọn hoặc chi tiết phối vải trên áo tạo hiệu ứng thị giác cuốn hút hơn.

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 2.

Cặp đôi trắng đen cổ điển được làm mới bằng chi tiết cổ áo đính hoa, phối hai chất liệu dày mỏng khác nhau để tạo nên điểm nhấn thu hút

ẢNH: LASANRA

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 3.

Sơ mi oversized tay ngắn không chỉ phù hợp diện đi làm mà còn có thể diện đi chơi - dạo phố, gặp gỡ bạn bè, hẹn hò cà phê...

ẢNH: SENORITA

Áo cổ sen

Áo cổ sen là một kiểu áo đặc sắc trong tủ đồ của mọi cô gái. Bất kể màu sắc và họa tiết, riêng chi tiết cổ sen đã đủ thu hút mọi ánh nhìn vào gương mặt của nàng. Mùa này, quý cô có thể chọn các mẫu áo jacket cổ sen phối cùng chân váy dài để đi làm, đi chơi.

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 4.
Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 5.

Chi tiết cổ sen trắng tạo nên điểm khác biệt cho mọi chiếc áo. Từ thiết kế sơ mi nơ đến áo khoác, từ các bản phối học đường đến phong cách công sở

ẢNH: MAISON LEENAA

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 6.

Bảng màu patel dịu dàng và lôi cuốn giúp nàng ghi điểm mặc đẹp một cách dễ dàng

ẢNH: IVY MODA

Áo dệt kim mỏng nhẹ, co giãn

Mongtoghi, áo dệt kim, áo thun giấy là những chiếc áo vừa mỏng nhẹ, mềm mại vừa có độ co giãn cao. Các thiết kế này mang đến sự thoải mái và êm ái khi diện, thích hợp cho tiết trời se lạnh và có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau.

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 7.

Chân váy bút chì và áo dệt kim tạo thành cặp đôi mới cho phong cách công sở

ẢNH: IVY MODA

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 8.

Họa tiết hoa lá trên áo thổi làn gió xuân tươi mới vào tủ đồ đông. Bản phối này kết hợp áo sơ mi tay dài và quần tây đứng phom khéo tôn eo và khoe vẻ rạng ngời đầy sức sống

ẢNH: SENORITA

Kiểu áo họa tiết tươi vui

Bất kể là thiết kế sơ mi, áo cổ trụ hay áo kiểu crop top thì khi có thêm họa tiết đều trở nên khác biệt, thêm xinh tươi rạng rỡ. Bảng màu tươi sáng của mùa xuân bắt đầu len lỏi vào mọi tủ đồ công sở, vì thế quý cô hãy ưu tiên diện các gam màu giàu năng lượng và nhiệt huyết như xanh dương, cam, đỏ đô...

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 9.
Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 10.

Áo họa tiết phối quần cùng tông màu mang đến sự đồng điệu về phong cách và hình ảnh. Quần baggy, quần ống đứng, quần cluottes... tạo nét trẻ trung

ẢNH: SENORITA

Xóa tan sự nhàm chán nơi công sở với 5 kiểu áo siêu đẹp này - Ảnh 11.

Áo bèo nhún nữ tính điệu đà luôn được các nàng "bánh bèo" ưa chuộng bất kể mùa thời tiết. Thiết kế này có thể phối thêm gile, áo cardigan mỏng hoặc khoác blazer bên ngoài để tạo nên vẻ ngoài rạng rỡ hoàn hảo

ẢNH: IVY MODA

kiểu áo sơ mi cách điệu áo cổ sen Áo sơ mi áo họa tiết áo dệt kim áo bèo nhún

Bài viết khác

Nét duyên dáng trong những chiếc đầm ren mang phong cách vintage

Nét duyên dáng trong những chiếc đầm ren mang phong cách vintage

Áo kẻ sọc ngang khuấy đảo đường phố bằng hơi thở phóng khoáng

Áo kẻ sọc ngang khuấy đảo đường phố bằng hơi thở phóng khoáng

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động

Sắc xanh mint 'đánh tan' sự nhàm chán của thời trang công sở

Sắc xanh mint 'đánh tan' sự nhàm chán của thời trang công sở

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối

Chẳng cần cầu kỳ, nàng vẫn tỏa chất riêng với chiếc quần linen mộc mạc

Chẳng cần cầu kỳ, nàng vẫn tỏa chất riêng với chiếc quần linen mộc mạc

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top