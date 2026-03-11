Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng

Nếu muốn tạo nên vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn đậm chất năng động, quần jeans rách luôn là lựa chọn đáng cân nhắc. Quần jeans cạp cao ôm sát, vết rách nhỏ ở một bên đầu gối được xử lý tinh tế, không quá phô trương nhưng đủ để phá vỡ sự đơn điệu của bề mặt denim. Khi kết hợp cùng áo crop top đen ôm sát, chiếc quần trở thành cầu nối hoàn hảo giữa sự khỏe khoắn và nét gợi cảm nhẹ nhàng