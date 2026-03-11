  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
11/03/2026 20:00 GMT+7

Những đường cắt phá cách, các vết xước ngẫu hứng trên nền quần jeans rách không chỉ tạo nên vẻ ngoài bụi bặm mà còn mang lại cá tính riêng cho từng bản phối.

Qua nhiều biến tấu khác nhau, quần jeans rách vẫn giữ vững vị trí trong tủ đồ của những tín đồ thời trang yêu thích phong cách đường phố. 

Quần jeans rách - món đồ vượt qua nhiều xu hướng mà vẫn không hề lỗi thời

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 1.

Bản phối với quần jeans rách xanh nhạt đã đủ tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng. Chiếc quần mang phom dáng straight-fit với những đường rách lớn ở phần gối, để lộ lớp sợi denim tưa tự nhiên, tạo hiệu ứng bụi bặm đặc trưng của phong cách đường phố. Phần cạp cao ôm gọn vòng eo giúp tổng thể trở nên cân đối hơn khi kết hợp cùng áo phông trắng đơn giản và áo khoác mỏng khoác hờ bên ngoài

ẢNH: ALLYBING

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 2.

Quần denim xanh sáng được xử lý rách ở hai bên đầu gối với những đường cắt ngang khá rộng. Kiểu dáng hơi ôm nhẹ ở phần hông rồi suông dần xuống ống giúp tôn lên đôi chân dài, khi kết hợp cùng áo tank top trắng tối giản và đôi sneaker cổ thấp giữ được nét thoải mái của phong cách casual

ẢNH: NOTANOTHER

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 3.

Nếu muốn tạo nên vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn đậm chất năng động, quần jeans rách luôn là lựa chọn đáng cân nhắc. Quần jeans cạp cao ôm sát, vết rách nhỏ ở một bên đầu gối được xử lý tinh tế, không quá phô trương nhưng đủ để phá vỡ sự đơn điệu của bề mặt denim. Khi kết hợp cùng áo crop top đen ôm sát, chiếc quần trở thành cầu nối hoàn hảo giữa sự khỏe khoắn và nét gợi cảm nhẹ nhàng

ẢNH: THALASSO DENIM

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 4.

Quần jeans với phom ống suông vừa phải cùng các mảng rách lớn ở phần đùi và đầu gối. Những sợi denim tưa nhẹ quanh đường cắt giúp chiếc quần giữ được vẻ tự nhiên thay vì quá sắc cạnh. Khi kết hợp với áo crop top trắng và áo khoác khoác hờ, phóng khoáng nhưng vẫn giữ sự chỉn chu

ẢNH: DENIZ BUTIK

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 5.

Không chỉ xuất hiện trong những bản phối mùa hè, quần jeans rách cũng dễ dàng thích nghi với thời trang mùa lạnh. Quần denim đen trong bản phối này mang kiểu dáng ống rộng, các vết rách được đặt gọn gàng ở phần đầu gối, vừa đủ để tạo điểm nhấn. Khi kết hợp cùng áo len cổ lọ dáng crop và đôi bốt tối màu, chiếc quần trở thành nền tảng hoàn hảo cho phong cách thu đông vừa cá tính vừa thời thượng

ẢNH: DENIZ BUTIK

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 6.

Quần jeans rách ống rộng thoải mái với vết rách ngang ở đầu gối, mang lại cảm giác phóng khoáng đặc trưng của thời trang đường phố. Bề mặt denim xanh nhạt được xử lý wash nhẹ, giúp chiếc quần trông mềm mại và dễ phối đồ hơn

ẢNH: AJIO

Quần jeans rách tái xuất, khi sự cũ kỹ trở nên thời thượng- Ảnh 7.

Khi đi cùng áo crop top trơn màu mang lại vẻ ngoài trẻ trung và cá tính

ẢNH: AJIO

 

quần jeans rách Quần jeans quần denim áo crop top trẻ trung

