Đánh thức phong cách retro cùng những đường kẻ ca rô mê hoặc

Họa tiết ca rô với những ô vuông quen thuộc mang trong mình tinh thần retro đặc trưng, đồng thời dễ dàng hòa nhịp cùng phong cách hiện đại. Một trong những cách tiếp cận cổ điển nhưng luôn hiệu quả với họa tiết ca rô chính là ứng dụng nó trên những thiết kế đầm sơ mi dáng dài.



Chiếc đầm sơ mi ca rô dáng váy dài chạm bắp chân với họa tiết ca rô bản lớn. Phần thắt eo được xử lý khéo léo để tạo điểm chia tỷ lệ cơ thể, khiến vòng eo trở nên gọn gàng hơn, trong khi phần chân váy rủ nhẹ tạo nên độ mềm mại nữ tính. Tay áo phồng nhẹ ở vai mang lại nét nữ tính cho người mặc ẢNH: @TOCTIEN1305

Bên cạnh những chiếc váy mang dáng dấp vintage, áo khoác tweed ca rô cũng là món đồ tiêu biểu giúp phong cách retro trở nên tinh tế và sang trọng hơn.

Chiếc áo tweed ca rô với tông màu trắng đen trở thành điểm nhấn nổi bật, thiết kế cổ tròn tối giản tạo nên vẻ sang trọng đặc trưng của phong cách tiểu thư. Chất liệu tweed cứng cáp mang lại cảm giác chỉn chu, họa tiết ca rô đen trắng tôn lên vẻ sang trọng ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Một cách tiếp cận thú vị khác với họa tiết cổ điển này là làm mới nó thông qua những phom dáng hiện đại hơn. Họa tiết ca rô vẫn giữ được nét hoài niệm nhưng đồng thời trở nên phù hợp với cuộc sống đương đại.



Chiếc áo dạ tweed ca rô mang tinh thần mới mẻ nhờ dáng áo ngắn, thiết kế này giúp phần thân trên trở nên năng động hơn so với những mẫu áo khoác tweed truyền thống. Bên trong, một chiếc áo ôm cổ tròn màu trung tính được lựa chọn để định hình phom dáng, quần cạp cao với phom suông nhẹ giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể và giữ cho tổng thể trang phục cân bằng ẢNH: @TIENNGUYENN

Họa tiết ca rô từ lâu đã gắn liền với phong cách học đường, đặc biệt là những chiếc chân váy xếp ly mang đậm tinh thần preppy.



Chiếc chân váy xếp ly họa tiết ca rô tông màu nâu trầm. Họa tiết này vốn mang đậm nét học đường, nhưng đã được nâng tầm khi diện cùng áo cardigan đen ôm sát, khuy áo không được cài hết nhằm để lộ vòng eo tinh tế. Chi tiết cổ áo bèo nhún trắng giúp phần thân trên có điểm thu hút hơn ẢNH: @TU_HHAO

Tâm điểm của set đồ nằm ở chiếc áo cổ yếm với họa tiết ca rô, phom áo xòe nhẹ giúp trang phục trở nên dễ mặc, kiểu cổ yếm để lộ phần vai và cổ. Họa tiết ca rô phủ đều bề mặt vải cùng với màu sắc của áo mang đến phong cách vintage cổ điển ẢNH: @CECICELA.VN

Không phải lúc nào họa tiết ca rô cũng cần xuất hiện trên trang phục chính. Trong nhiều trường hợp, chỉ một món phụ kiện mang họa tiết này cũng đủ để tạo nên dấu ấn phong cách rõ ràng.



Chiếc túi da họa tiết ca rô với các gam màu trung tính trở thành điểm nhấn của trang phục. Nhờ cách phân bổ chi tiết hợp lý, họa tiết ca rô trên túi trở thành điểm nối giữa các món đồ, dáng hình thang dễ dàng phối với nhiều loại trang phục khác nhau ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Dù xuất hiện theo bất kỳ hình thức nào, họa tiết ca rô luôn mang theo dấu ấn thời trang cổ điển. Qua từng bản phối như trên, những ô vuông tưởng chừng như quen thuộc đã có thể bước ra khỏi phong cách quen thuộc và hòa mình vào xu hướng hiện đại ngày nay.

