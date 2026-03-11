  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đánh thức phong cách retro cùng những đường kẻ ca rô mê hoặc

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
11/03/2026 16:00 GMT+7

Trong dòng chảy không ngừng của thời trang, có những họa tiết dù trải qua hàng thập kỷ vẫn giữ nguyên sức hút. Họa tiết ca rô chính là một trong số đó. Những ô vuông tưởng chừng giản đơn lại mang trong mình khả năng kết nối quá khứ và hiện tại, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.

Họa tiết ca rô với những ô vuông quen thuộc mang trong mình tinh thần retro đặc trưng, đồng thời dễ dàng hòa nhịp cùng phong cách hiện đại. Một trong những cách tiếp cận cổ điển nhưng luôn hiệu quả với họa tiết ca rô chính là ứng dụng nó trên những thiết kế đầm sơ mi dáng dài.

Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 1.

Chiếc đầm sơ mi ca rô dáng váy dài chạm bắp chân với họa tiết ca rô bản lớn. Phần thắt eo được xử lý khéo léo để tạo điểm chia tỷ lệ cơ thể, khiến vòng eo trở nên gọn gàng hơn, trong khi phần chân váy rủ nhẹ tạo nên độ mềm mại nữ tính. Tay áo phồng nhẹ ở vai mang lại nét nữ tính cho người mặc

ẢNH: @TOCTIEN1305

Bên cạnh những chiếc váy mang dáng dấp vintage, áo khoác tweed ca rô cũng là món đồ tiêu biểu giúp phong cách retro trở nên tinh tế và sang trọng hơn.

Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 2.

Chiếc áo tweed ca rô với tông màu trắng đen trở thành điểm nhấn nổi bật, thiết kế cổ tròn tối giản tạo nên vẻ sang trọng đặc trưng của phong cách tiểu thư. Chất liệu tweed cứng cáp mang lại cảm giác chỉn chu, họa tiết ca rô đen trắng tôn lên vẻ sang trọng

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Một cách tiếp cận thú vị khác với họa tiết cổ điển này là làm mới nó thông qua những phom dáng hiện đại hơn. Họa tiết ca rô vẫn giữ được nét hoài niệm nhưng đồng thời trở nên phù hợp với cuộc sống đương đại.

Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 3.

Chiếc áo dạ tweed ca rô mang tinh thần mới mẻ nhờ dáng áo ngắn, thiết kế này giúp phần thân trên trở nên năng động hơn so với những mẫu áo khoác tweed truyền thống. Bên trong, một chiếc áo ôm cổ tròn màu trung tính được lựa chọn để định hình phom dáng, quần cạp cao với phom suông nhẹ giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể và giữ cho tổng thể trang phục cân bằng

ẢNH: @TIENNGUYENN

Họa tiết ca rô từ lâu đã gắn liền với phong cách học đường, đặc biệt là những chiếc chân váy xếp ly mang đậm tinh thần preppy.

Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 4.

Chiếc chân váy xếp ly họa tiết ca rô tông màu nâu trầm. Họa tiết này vốn mang đậm nét học đường, nhưng đã được nâng tầm khi diện cùng áo cardigan đen ôm sát, khuy áo không được cài hết nhằm để lộ vòng eo tinh tế. Chi tiết cổ áo bèo nhún trắng giúp phần thân trên có điểm thu hút hơn

ẢNH: @TU_HHAO

Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 5.

Tâm điểm của set đồ nằm ở chiếc áo cổ yếm với họa tiết ca rô, phom áo xòe nhẹ giúp trang phục trở nên dễ mặc, kiểu cổ yếm để lộ phần vai và cổ. Họa tiết ca rô phủ đều bề mặt vải cùng với màu sắc của áo mang đến phong cách vintage cổ điển

ẢNH: @CECICELA.VN

Không phải lúc nào họa tiết ca rô cũng cần xuất hiện trên trang phục chính. Trong nhiều trường hợp, chỉ một món phụ kiện mang họa tiết này cũng đủ để tạo nên dấu ấn phong cách rõ ràng.

Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 6.
Đánh thức phong cách retro với họa tiết ca rô mê hoặc trong thời trang 2026 - Ảnh 7.

Chiếc túi da họa tiết ca rô với các gam màu trung tính trở thành điểm nhấn của trang phục. Nhờ cách phân bổ chi tiết hợp lý, họa tiết ca rô trên túi trở thành điểm nối giữa các món đồ, dáng hình thang dễ dàng phối với nhiều loại trang phục khác nhau

ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Dù xuất hiện theo bất kỳ hình thức nào, họa tiết ca rô luôn mang theo dấu ấn thời trang cổ điển. Qua từng bản phối như trên, những ô vuông tưởng chừng như quen thuộc đã có thể bước ra khỏi phong cách quen thuộc và hòa mình vào xu hướng hiện đại ngày nay.

Ca rô họa tiết ca rô trang phục ca rô họa tiết cổ điển phong cách retro

Bài viết khác

Tận hưởng sự thoải mái với áo thun trơn màu

Tận hưởng sự thoải mái với áo thun trơn màu

Chân váy trắng mang đến phong cách dịu dàng cho những ngày nắng

Chân váy trắng mang đến phong cách dịu dàng cho những ngày nắng

Đầm đen tối giản, lựa chọn 'chân ái' cho những ngày lười

Đầm đen tối giản, lựa chọn 'chân ái' cho những ngày lười

Những mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy xếp ly

Những mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy xếp ly

5 công thức phối đồ xuân hè được tìm kiếm nhiều nhất

5 công thức phối đồ xuân hè được tìm kiếm nhiều nhất

Áo và chân váy, cặp đôi cổ điển tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ

Áo và chân váy, cặp đôi cổ điển tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem

Không ngại nổi bật cùng bông tai to bản đầy táo bạo

Không ngại nổi bật cùng bông tai to bản đầy táo bạo

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top