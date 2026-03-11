Đánh thức phong cách retro cùng những đường kẻ ca rô mê hoặc

Họa tiết ca rô với những ô vuông quen thuộc mang trong mình tinh thần retro đặc trưng, đồng thời dễ dàng hòa nhịp cùng phong cách hiện đại. Một trong những cách tiếp cận cổ điển nhưng luôn hiệu quả với họa tiết ca rô chính là ứng dụng nó trên những thiết kế đầm sơ mi dáng dài.
Bên cạnh những chiếc váy mang dáng dấp vintage, áo khoác tweed ca rô cũng là món đồ tiêu biểu giúp phong cách retro trở nên tinh tế và sang trọng hơn.
Một cách tiếp cận thú vị khác với họa tiết cổ điển này là làm mới nó thông qua những phom dáng hiện đại hơn. Họa tiết ca rô vẫn giữ được nét hoài niệm nhưng đồng thời trở nên phù hợp với cuộc sống đương đại.
Họa tiết ca rô từ lâu đã gắn liền với phong cách học đường, đặc biệt là những chiếc chân váy xếp ly mang đậm tinh thần preppy.
Không phải lúc nào họa tiết ca rô cũng cần xuất hiện trên trang phục chính. Trong nhiều trường hợp, chỉ một món phụ kiện mang họa tiết này cũng đủ để tạo nên dấu ấn phong cách rõ ràng.
Chiếc túi da họa tiết ca rô với các gam màu trung tính trở thành điểm nhấn của trang phục. Nhờ cách phân bổ chi tiết hợp lý, họa tiết ca rô trên túi trở thành điểm nối giữa các món đồ, dáng hình thang dễ dàng phối với nhiều loại trang phục khác nhau
ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN
Dù xuất hiện theo bất kỳ hình thức nào, họa tiết ca rô luôn mang theo dấu ấn thời trang cổ điển. Qua từng bản phối như trên, những ô vuông tưởng chừng như quen thuộc đã có thể bước ra khỏi phong cách quen thuộc và hòa mình vào xu hướng hiện đại ngày nay.