Không ngại nổi bật cùng bông tai to bản đầy táo bạo

Từng gắn với hình ảnh táo bạo, bông tai to bản đang quay trở lại trong nhiều bản phối thời trang hiện đại.
Ngày nay, bông tai to bản không chỉ là phụ kiện theo xu hướng mà còn trở thành công cụ thể hiện cá tính của người mặc. Những đường nét gọn gàng, chất liệu kim loại cao cấp hay ngọc trai thanh lịch giúp bông tai bản lớn không còn “kén chọn” trang phục như trước, mà dễ dàng hòa mình vào nhiều phong cách khác nhau.
Những thiết kế váy quây tối giản thường mang đến vẻ đẹp thanh lịch, lúc này những phụ kiện đi kèm sẽ giúp người mặc dễ dàng tỏa sáng.
Phong cách đường phố cũng là nơi bông tai to bản phát huy rõ nét cá tính. Áo hai dây ôm sát kết hợp với quần shorts denim cạp cao mang lại vẻ ngoài gọn gàng, trong khi áo khoác dáng dài màu đen giúp trang phục thêm mạnh mẽ.
Trong những bộ trang phục dạ tiệc lấp lánh, bông tai to bản vẫn giữ được sức hút riêng. Chiếc đầm ôm sát được đính kết dày đặc pha lê và chi tiết ánh kim giúp tôn lên đường cong cơ thể.
Những bộ đầm đen dạ tiệc luôn là lựa chọn kinh điển khi muốn tạo nên vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ. Chiếc đầm đen ôm sát với thiết kế vai trễ gợi cảm cùng chi tiết xuyên thấu ở phần eo mang đến vẻ đẹp vừa tinh tế vừa cuốn hút.
Phong cách tối giản luôn đề cao sự tinh tế trong từng chi tiết. Khi trang phục được tiết chế tối đa về màu sắc và phom dáng, phụ kiện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên điểm nhấn.
Bông tai to bản ngày nay không chỉ là phụ kiện theo xu hướng mà còn thể hiện cá tính của người mặc. Chọn kích thước và kiểu dáng phù hợp sẽ giúp trang phục trở nên nổi bật hơn.