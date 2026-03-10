Không ngại nổi bật cùng bông tai to bản đầy táo bạo

Ngày nay, bông tai to bản không chỉ là phụ kiện theo xu hướng mà còn trở thành công cụ thể hiện cá tính của người mặc. Những đường nét gọn gàng, chất liệu kim loại cao cấp hay ngọc trai thanh lịch giúp bông tai bản lớn không còn “kén chọn” trang phục như trước, mà dễ dàng hòa mình vào nhiều phong cách khác nhau.



Những thiết kế váy quây tối giản thường mang đến vẻ đẹp thanh lịch, lúc này những phụ kiện đi kèm sẽ giúp người mặc dễ dàng tỏa sáng.

Trên nền chiếc váy quây trắng ôm dáng với phần thân trên xếp nếp mềm mại, đôi bông tai bản lớn kim loại trở thành điểm nhấn nổi bật. Thiết kế hình khối vuông với bề mặt kim loại hơi nhám tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng nhẹ. Phần móc gài ôm sát dái tai, khối hình phía dưới tạo độ rủ vừa phải, giúp gương mặt trông sắc nét hơn ẢNH: @CHIPUPU

Phong cách đường phố cũng là nơi bông tai to bản phát huy rõ nét cá tính. Áo hai dây ôm sát kết hợp với quần shorts denim cạp cao mang lại vẻ ngoài gọn gàng, trong khi áo khoác dáng dài màu đen giúp trang phục thêm mạnh mẽ.



Giữa bảng màu trầm của trang phục, đôi bông tai kim loại vàng bản lớn lập tức thu hút ánh nhìn. Ánh kim ấm áp tương phản với tông màu tối, tạo nên điểm sáng nổi bật ngay trên gương mặt. Chính sự kết hợp giữa nét giản dị của denim và sự sang trọng của phụ kiện kim loại đã làm nên một bản phối đường phố vừa phóng khoáng vừa thời thượng ẢNH: @DAVIKAH

Trong những bộ trang phục dạ tiệc lấp lánh, bông tai to bản vẫn giữ được sức hút riêng. Chiếc đầm ôm sát được đính kết dày đặc pha lê và chi tiết ánh kim giúp tôn lên đường cong cơ thể.



Đôi khuyên tai dáng dài đính đá, được thiết kế theo cấu trúc kéo dọc theo chiều gương mặt. Phần đế nhỏ ôm sát tai, trong khi chuỗi đá cắt giác thả xuống tạo hiệu ứng chuyển động lấp lánh mỗi khi người đeo di chuyển ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Đôi bông tai hình hoa ánh vàng, được thiết kế từ nhiều cánh kim loại tỏa tròn quanh tâm. Những đường vân nhỏ trên bề mặt kim loại giúp ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng chiếc váy trắng thanh lịch, đôi bông tai trở thành chi tiết nghệ thuật vừa nổi bật vừa tinh tế ẢNH: @JUNVU95

Một chiếc đầm trắng dáng dài với đường xẻ cao và chi tiết tạo khối ở phần hông mang lại vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ. Đi cùng bộ trang phục là đôi bông tai thả với viên ngọc trai tròn kích thước lớn, bề mặt ngọc trai phản chiếu ánh sáng nhẹ, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn tinh giản ẢNH: @MINHHANG2206

Những bộ đầm đen dạ tiệc luôn là lựa chọn kinh điển khi muốn tạo nên vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ. Chiếc đầm đen ôm sát với thiết kế vai trễ gợi cảm cùng chi tiết xuyên thấu ở phần eo mang đến vẻ đẹp vừa tinh tế vừa cuốn hút.



Điểm nhấn nổi bật nằm ở đôi bông tai bản lớn đính đá nhiều lớp, các viên đá được sắp xếp thành cụm uốn cong nhẹ. Khi ánh đèn phản chiếu lên bề mặt đá cắt giác tạo nên hiệu ứng lấp lánh rực rỡ ẢNH: @PRIMIILY

Phong cách tối giản luôn đề cao sự tinh tế trong từng chi tiết. Khi trang phục được tiết chế tối đa về màu sắc và phom dáng, phụ kiện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên điểm nhấn.



Chiếc váy trắng dáng suông với phần cổ cao trang nhã. Chất liệu vải rũ nhẹ nhàng làm nổi bật các phụ kiện đi kèm. Đôi bông tai ngọc trai bản lớn được lựa chọn như một điểm nhấn sang trọng, giúp gương mặt trông tươi tắn và rạng rỡ hơn ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Đôi khuyên tai tròn ánh kim với thiết kế đơn giản nhưng đủ để làm sáng gương mặt và tăng thêm nét thời thượng cho trang phục. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu ấm áp của áo len, nét cổ điển của sơ mi và ánh kim của phụ kiện tạo nên một phong cách thường ngày tinh tế ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Bông tai to bản ngày nay không chỉ là phụ kiện theo xu hướng mà còn thể hiện cá tính của người mặc. Chọn kích thước và kiểu dáng phù hợp sẽ giúp trang phục trở nên nổi bật hơn.

